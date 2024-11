Irmã de Ayrton Senna, Viviane Senna faz rara aparição com as filhas

Presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna surgiu sorridente ao lado das duas filhas durante evento da Netflix

Irmã de Ayrton Senna, Viviane Senna, que é presidente do Instituto Ayrton Senna, aproveitou a noite de terça-feira, 27, na companhia de suas filhas. Ela posou sorridente ao lado de Bianca e Paula durante a première da série Senna, da Netflix, em um cinema de São Paulo.

Elas usaram looks de gala para a noite especial, já que a série relembra a vida e a carreira do piloto de fórmula 1, que morreu em um acidente na pista há cerca de 30 anos.

Além de Bruna e Paula, Viviane também é mãe de Bruno Senna.

Viviane Senna faz rara aparição com as filhas - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

Viviane Senna fala sobre o legado do irmão

Durante o evento, Viviane Senna destacou a importância do irmão, Ayrton Senna, para os brasileiros. "É uma personalidade que é inspiradora até hoje, né? Ele traz para nós não só a ideia da vitória, mas de uma vitória que carrega valores como garra, persistência, disciplina, trabalho duro", disse ela, segundo o site Quem, e completou: "São os valores que fizeram com que Ayrton ganhasse corridas, campeonatos e que faz com que qualquer pessoa chegue lá também na vida, não importa a área em que trabalha. Ninguém está aqui por acaso, mas porque trabalhou muito, se esforçou muito para chegar em algum lugar. E é isso que a gente quer passar, principalmente para as novas gerações: que todos nascemos com potencial, como Ayrton nasceu, mas que o potencial, para virar uma realidade, precisa de muita garra, muita disciplina, muita persistência, para sair daquela condição".

