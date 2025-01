Saiba qual será o salário de Neymar Jr no Santos

De volta ao futebol brasileiro, Neymar Jr assinará o contrato com o Santos nesta sexta-feira, 31, e vai receber um salário muito menor do que no Al-Hilal

O jogador de futebol Neymar Jr está de volta ao Brasil após passar 12 anos jogando no futebol estrangeiro. Ele rompeu o contrato com o time Al-Hilal, na Arábia Saudita, e está de volta ao time Santos, no litoral de São Paulo. Nesta sexta-feira, 31, ele chegou ao país e assinará o contrato nas próximas horas. Com isso, as especulações sobre o novo salário dele já tomam conta do mundo esportivo.

De acordo com a CNN Brasil, Neymar vai receber um salário muito menor do que ganhava no Al-Hilal. Segundo uma reportagem, o atleta recebia cerca de 6,6 milhões de euros por mês quando estava na Arábia Saudita. Agora, no Santos, o salário mensal dele deve ser de 160 mil euros. A publicação informou que este valor é apenas 2,4% do que ele recebia antes.

Segundo o site Sportico, a fortuna de Neymar Jr é estimada em 1 bilhão de dólares - cerca de 6 bilhões de reais. Enquanto estava no Al-Hilal, o jogador recebeu 80 milhões de dólares - cerca de R$ 474 milhões - em 2024. Ele ficou um ano e cinco meses no time estrangeiro e participou de apenas 7 jogos e fez um gol.

Neymar anuncia retorno ao Santos

Na tarde desta quinta-feira, 30, o jogador de futebol postou um vídeo no Instagram com vários momentos da sua trajetória profissional e falou sobre seu retorno ao Brasil. "Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube", disse o atleta no começo da gravação.

"Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad, a Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal... fui muito feliz aqui (...)", acrescentou.

