Neymar anuncia retorno ao Santos: 'Nova etapa da minha vida'

Através das redes sociais, o jogador de futebol Neymar Jr falou sobre voltar a jogar no Santos FC após quase 12 anos de sua saída

Na tarde desta quinta-feira, 30, Neymar Jr anunciou sua volta ao Santos FC através de suas redes sociais. O jogador de futebol postou um vídeo no Instagram com vários momentos da sua trajetória profissional e falou sobre seu retorno ao Brasil.

"Galera, parece até que estou voltando no tempo. Estou aqui reunido com meus amigos e familiares. Eles me ajudaram a escrever algumas coisas, é que não vou aguentar até amanhã. Minha família e meus amigos já sabem minha decisão. Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube", disse o atleta no começo da gravação.

"Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad, a Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal... fui muito feliz aqui (...)", acrescentou.

"Mas agora eu preciso voltar a atuar e só o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independentemente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram até nos momentos mais difíceis, e não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz. É um orgulho que nem todos podem ter. Parece que essas palavras já foram escritas. E talvez já tenham sido mesmo. E eu estou muito feliz em poder escrever de novo", finalizou

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Quanto Neymar vai ganhar no Santos?

O jogador de futebol Neymar Jr., de 32 anos, deverá ganhar em torno de R$ 1 milhão fixo e até 90% dos seus direitos de imagem ao retornar para o Santos. As informações e análises são do colunista e comentarista esportivo Paulo Vinícius Coelho (PVC) no De Primeira. Segundo PVC, o plano do time é reproduzir o sucesso de marketing da primeira passagem de Neymar. Saiba mais!

Leia também:Colunista revela horário e local de chegada de Neymar ao Brasil