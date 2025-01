Filha de Neymar e Bruna, Mavie rouba a cena com look fofo para viagem

O aerolook da Mavie! Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi volta ao Brasil com os pais após o atleta encerrar o contrato no exterior

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, esbanjou fofura em uma foto no aeroporto. A menina está prestes a aterrissar no Brasil em seu retorno ao país após acompanhar o pai em sua temporada na Arábia Saudita.

Nesta quinta-feira, 30, a família embarcou rumo ao Brasil para o atleta assinar o contrato com o time Santos. Ele encerrou sua parceria com o time estrangeiro e voltará a jogar em solo nacional.

Com isso, Neymar, Bruna e Mavie estão a caminho do Brasil para viverem por aqui. "Assinarei um contrato com o Santos Futebol Clube. Quero agradecer aos torcedores do mundo inteiro que desejaram muito esse momento. Quase 12 anos se passaram desde que saí da Vila mais famosa do mundo, e parece que foi ontem. Meu sentimento pelo clube e pela torcida nunca mudou. Passei momentos maravilhosos em Riad, a Arábia Saudita me recebeu de uma forma surreal... fui muito feliz aqui", disse ele ao celebrar a nova fase.

Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Bruna Biancardi pediu o fim das mensagens negativas

Mais cedo, Bruna Biancardi, que é a atual namorada de Neymar Jr, também escreveu um recado nas redes sociais para pedir o fim das fake news sobre sua família e pediu para que as pessoas que gostam dela e de sua família não ataquem outras pessoas.

"Peço para que vocês que me acompanham por aqui, que gostam de mim e da minha família, jamais espalhem ódio para outras pessoas ou crianças. Não é porque estão fazendo isso conosco, que faremos também", inciou ela, que não citou nomes.

"Não precisamos atacar ninguém para mostrarmos de quem gostamos, e odiaria ver um de vocês fazendo o mesmo. Vamos focar em quem gostamos e admiramos. É horrível e chega a ser nojento o que as pessoas fazem atrás de fakes. E infelizmente, a internet permite que pessoas amarguradas e infelizes despejem suas frustrações em nós. Mas, vamos fazer a nossa parte. Obrigada", finalizou.

Logo depois, ela voltou à internet para completar o seu pedido. "Estou sendo mal interpretada por quem não sabe o que está acontecendo. Eu não estou falando sobre ataques a mim. Sinceramente, eu nem ligo para o que falam de mim. Estou falando sobre ataques que as crianças vem sofrendo (Mavie, Helena, Davi, a bebê que está na minha barriga)", iniciou ela.

"Isso já passou de todos os limites! Não é normal, é cruel. Parem de criar rivalidade, competição, comparações... Vou começar a expor os comentários aqui para que possam me ajudar a denunciar as contas. Quem sabe assim os criminosos parem", encerrou ela.

