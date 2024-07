A judoca Rafaela Silva fez um desabafo comovente na web e relembrou que pensou em tirar a própria vida após ser suspensa por doping

A campeã olímpica Rafaela Silva usou as redes sociais para fazer um desabafo após ficar sem medalha na categoria até 57kg do judô nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela falou sobre a sua trajetória no esporte e revelou que pensou em tirar a própria vida após ser suspensa por doping.

"Escrever algo nesse momento é muito difícil. Comecei a treinar judô há 27 anos atrás e hoje sigo treinando tão duro quanto antes, ou até mais. Gostaria de estar aqui apenas para agradecer o apoio de vocês com a concretização material da medalha. Mas hoje a minha medalha não está visível no meu pescoço, e sim no coração", começou.

Depois, Rafaela falou sobre a fase difícil que passou. "Há 3 anos atrás, por algumas ocasiões, tentei tirar a minha vida quando me encontrei em uma situação que achei que não poderia mais fazer judô. O judô é o que eu AMO fazer, e já era importante para mim antes mesmo da minha primeira aula. E tudo mudou depois dessa aula: não só a atleta que me tornei, mas também o ser humano que sou hoje. Então só tenho que agradecer a Deus. Se hoje eu estou aqui novamente, vivendo esse sentimento olímpico, foi graças a ele."

A judoca também fez um agradecimento. "Agradeço a minha família, que independentemente da vitória ou da derrota, jamais me viraram as costas. Agradeço ao meu clube, meus amigos, minha equipe multidisciplinar e aos meus parceiros e apoiadores que investem no meu sonho. São muitas pessoas envolvidas nesse processo. Vi muita gente se abdicando de diversas coisas para viver esse sonho junto comigo. E agradeço imensamente por isso."

Ela também lamentou ter ficado sem medalha. "Em relação ao resultado, sinto que falhei por não ter conseguido uma medalha no fim da competição. Mas, ao mesmo tempo, consigo dormir em paz, pois tenho a certeza que eu me entreguei 100% em cada competição do meu ciclo olímpico, e principalmente ontem: em cima do tatame em Paris2024. Eu realmente senti o apoio e a entrega de cada um de vocês que estavam no ginásio me apoiando, dos que estavam em casa e até mesmo dos que me encontraram pelas ruas de Paris e queriam uma foto, um abraço. Isso só me dá ainda mais certeza de que posso ficar orgulhosa com o que eu entreguei no tatame. Amo vocês e seguirei buscando mais e mais! É uma honra poder levar essas cores no peito", finalizou a atleta, que ainda voltará a lutar nas Olimpíadas na competição por equipes mistas, que será disputada no sábado, 3.

Vale lembrar que Rafaela ficou fora dos Jogos de Tóquio-2020 por estar suspensa por doping. Em 2019, ela foi pega no exame antidoping durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Na ocasião, a testagem detectou a presença de fenoterol, substância encontrada em medicamentos para tratamento de doenças respiratórias como a asma.

