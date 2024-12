Jogadoras de futebol morrem em acidente de micro-ônibus

Ônibus com jogadoras de futebol bateu em uma carreta na BR-163 e duas atletas faleceram e 10 ficaram feridas

As jogadoras de futebol Kamilly Camargo, de 17 anos, e Marcela Andressa, de 30 anos, morreram em um acidente na BR-163, em Bandeirantes, Mato Grosso do Sul, na noite de domingo, 8. Elas faleceram durante o acidente envolvendo um micro-ônibus e uma carreta.

De acordo com o site Globo Esporte, as atletas faziam parte do time ABC, de Camapuã, e estava na Copa Sanagro. Ela estavam a caminho de casa após perderem uma partida.

Ao todo, 17 pessoas estavam no micro-ônibus e 10 ficaram feridas, além das duas mortes. O técnico das atletas, Rafael Montagna, não viajou com as jovens e lamentou o ocorrido. “Você não quer acreditar que é verdade, porque a cena... Você chegar lá e ver aquela cena das meninas todas machucadas, todo mundo prestando socorro, tentando ajudar. É uma tragédia que você nunca espera passar na vida”, disse ele ao GE.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SportBuzz (@sportbuzzbr)

Morte de ator espanhol

O ator espanhol José de la Torre, conhecido por participar de séries como 'Vis a Vis' e 'Toy Boy', faleceu na última quinta-feira, 5, aos 37 anos de idade. A morte do artista foi confirmada pela Unión de Actores y Actrices, órgão da Espanha.

De acordo com informações da mídia local, José morreu em decorrência de uma doença diagnosticada há alguns meses. O nome da enfermidade, no entanto, não foi divulgado.

Ainda segundo veículos locais, somente pessoas mais próximas do famoso tinham conhecimento sobre seu estado de saúde. O corpo do ator será cremado nesta sexta-feira, 6, em Córdoba, na Espanha.

Por meio das redes sociais, amigos e fãs prestaram homenagens a José de la Torre. O ator Jesús Mosquera Bernal, que contracenou com o espanhol em 'Toy Boy', lamentou a partida precoce do colega de profissão.

"Hoje o post é especial… José De La Torre, conhecido por suas participações em Toy Boy, Amar é para sempre, Servir e Proteger e muito mais, morreu aos 37 anos após uma enfermidade. Meus mais sinceros pêsames a toda sua família e amigos. Descanse em paz", escreveu o amigo em uma publicação no Instagram.