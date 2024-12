Namorado da filha de Nelson Piquet é o piloto mais bem pago da F1

Você sabia? O piloto Max Verstappen, namorado da filha de Nelson Piquet, recebe o maior salário da Fórmula 1 atualmente. Saiba o valor

Namorado de Kelly Piquet - filha de Nelson Piquet -, o piloto Max Verstappen é o piloto mais bem pago da Fórmula 1 atualmente. De acordo com o levantamento da revista Forbes, ele ocupa o topo da lista dos pilotos mais bem pagos pelo terceiro ano seguido.

Em 2024, o atleta recebeu o valor anual de US$ 60 milhões - cerca de R$ 363 milhões. Além disso, ele também embolsou bonificações no valor de US$ 15 milhões - cerca de R$ 91 milhões.

A lista segue com nomes como: Lewis Hamilton com salário de US$ 55 milhões, Lando Norris com o valor de US$ 12 milhões, Fernando Alonso com US$ 24 milhões e Charles Leclerc com US$ 15 milhões.

Atualmente, Max Verstappen vive uma ótima fase em sua vida pessoal. Ele namora com Kelly Piquet e acaba de anunciar que será pai. Os dois esperam o primeiro filho juntos e ela já mostrou a barriguinha de grávida nas redes sociais.

Vale lembrar que Max e Kelly estão juntos há cerca de quatro anos. Ela é filha do ex-piloto Nelson Piquet com a modelo Sylvia Tamsma. Ela nasceu na Alemanha e se mudou para o Brasil aos 12 anos, mas também viveu na França, Inglaterra e Estados Unidos. Aos 35 anos, ela é discreta com sua vida pessoal e profissional. Ela já trabalhou no mundo da moda e também com redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Verstappen (@maxverstappen1)

Outra filha de Nelson Piquet se casou há poucos meses

Filha de Nelson Piquet e Sylvia Tamsma, a coach de saúde Julia Piquet está casada! Ela oficializou o seu casamento com o piloto mexicano da Nascar Daniel Suárez em uma cerimônia luxuosa em julho de 2024.

A celebração aconteceu ao ar livre em uma casa de festas em Brasília, Distrito Federal, terra natal da noiva, com a presença de 160 convidados. Inclusive, a decoração do evento foi feita pela tia da noiva, Valeria Leao Bittar, que escolheu tons de verde e branco e detalhes em rosa.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido da Pronovias com flores em 3D. “O que me atraiu foi o formato do vestido. Ele me serviu muito bem, moldando a minha cintura como eu queria. Eu não queria nada muito sexy ou muito tradicional. Amei que é simples, mas enfeitado, com um equilíbrio perfeito entre tudo o que eu queria”, disse Julia ao site da revista People.