Médica explica que motivo da internação de Ravi é raro em bebês como ele

O que é enterocolite? A doença que causou a internação de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer. Saiba quais são os sintomas e o tratamento

O bebê Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar neste sábado, 14 de dezembro, após ficar internado por 20 dias. O menino deu entrada no hospital com quadro de enterocolite e precisou ficar em observação até se recuperar. Com isso, que tal saber mais sobre a doença? A CARAS Brasil conversou com a pediatra Dra. Tatiana Mota da Silva, da clínica Mantelli, para saber mais sobre a condição. Confira abaixo.

De acordo com a Dra. Tatiana Mota da Silva, a enterocolite é uma inflamação no intestino . No tipo da enterocolite necrosante, que pode acontecer em bebês prematuros ou não, existe a "isquemia, ou seja ausência de circulação sanguínea no tecido e infecção bacteriana”.

E quais são os sintomas? “Os sintomas mais comuns são gastrointestinais, como vômitos biliosos, dor e distensão abdominal, sangue nas fezes”, contou a médica. O tratamento é feito com jejum e alimentação por nutrição parenteral, que é via endovenosa, antibiótico terapia e pode até ser necessário realizar uma cirurgia em alguns casos.

A médica ainda contou que é raro que a enterocolite aconteça em bebês que nasceram de 9 meses - como é o caso de Ravi, que veio ao mundo com 38 semanas e 4 dias de gestação. “Cerca de 90% dos casos ocorre nos bebês prematuros, ou seja, com idade gestacional menor do que 37 semanas” , disse ela, que ainda deu dicas para os pais de bebês. “Atenta-se principalmente a aceitação da amamentação. Na presença de vômitos frequentes, dor e distensão abdominal, fezes com sangue, procure imediatamente o pediatra”.

Outro alerta é que a enterocolite pode evoluir para outras condições de saúde caso o tratamento não seja feito de forma adequada. “Alguns bebês podem evoluir para síndrome do intestino curto, pela perda de parte do intestino nos casos cirúrgicos e, em alguns casos, pode levar até a óbito. Algumas doenças cardiovasculares podem evoluir com diminuição da circulação sanguínea mesenterica, podendo ser uma das causas para a enterocolite”, afirmou a Dra. Tatiana Mota da Silva.

Por fim, a médica contou que a recuperação depois da alta hospitalar depende de cada caso, e existe a possibilidade de vida normal para o bebê após o tratamento. “Depende muito da evolução do quadro de cada bebê. Nos quadros com boa evolução, o bebê pode sim ir para casa e ter uma vida completamente normal. Naqueles que evoluem com síndrome do intestino curto, a alimentação do bebê é interrompida por via oral, e ele precisa de uma via de alimentação parenteral, ou seja, via endovenosa, o que pode impossibilitar a alta hospitalar”, finalizou.

O boletim médico sobre Ravi

Na manhã deste sábado, o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou um boletim médico para notificar a alta hospitalar de Ravi.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro".

