Após recuperação de acidente grave, Kayky Brito é clicado andando de bicicleta no RJ

Mostrando evolução em sua recuperação pós-acidente, o ator Kayky Brito foi visto pedalando pela orla da Praia da Barra da Tijuca, no RJ; veja as fotos

Nesta quarta-feira, 11, Kayky Brito foi visto pedalando pela orla da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator, que sofreu um grave acidente em setembro do ano passado ao ser atropelado, mostrou sinais de recuperação enquanto aproveitava o dia ensolarado.

Vale lembrar que Kayky foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro.No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e foi sedado. Na época, ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.

Depois de quase um mês internado, o artista recebeu alta e, desde então, tem compartilhado seu progresso nas redes sociais, celebrando cada conquista no retorno à rotina.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Kayky Brito fala em lição um ano após grave acidente

No ar na reprise de Alma Gêmea (2005), no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, Kayky Brito tem retomado com força total a carreira artística, após ser vítima de um grave atropelamento, há pouco mais de um ano, no Rio de Janeiro. O ator recebeu o convite para atuar em Família É Tudo, no papel do vilão Memo, e participar do elenco do filme A Caipora, ao lado de Camilla Camargo e Nill Marcondes, depois do grande trauma que sofreu. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista reflete sobre este novo momento. "Sempre serei um aluno da vida", afirma.

“Me cobro sempre em querer ser mais do que já sou. Acho que isso de alguma forma engrandece o que já fiz. Sobre o lado profissional, agradeço cada oportunidade e busco o crescer e aprender, pois sempre serei um aluno da vida!”, destaca Kayky, que comenta participação na trama de Daniel Ortiz, que conseguiu alavancar a audiência da faixa das sete. “Retornar é sempre uma vitória, ainda mais quando Deus te permite isso”, diz o artista.

“A cobrança que eu mesmo exerço sobre mim já basta pra eu ter um resultado positivo no final. Foi desafiador ouvir o “gravando”, mas me preparei ao máximo no sentido emocional e também no estudo do texto para atingir um bom resultado”, emenda ele, que relembrou também como conseguiu o papel. “Falei para o meu amigo e autor da novela, Daniel Ortiz, que estaria pronto para um teste para a novela”, conta. Veja a entrevista completa!