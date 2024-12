A Fazenda 16: Peões disputam as duas roças especiais da reta final

Sacha Bali e Gilsão definem quem vai enfrentar quem nas duas roças especiais de A Fazenda 16, da Record. Saiba como ficou

Na noite deste sábado, 14, o reality show A Fazenda 16, da Record, entrou de vez na reta final e definiu os peões que vão disputar as duas roças especiais da temporada. Os peões foram divididos em duas roças, que vão acontecer na próxima semana. Saiba como tudo aconteceu:

Última prova de A Fazenda 16

Para começar, os peões realizaram a última prova da temporada, na qual foram definidos os cabeças de chave para as roças especiais. A última prova de A Fazenda 16 foi feita na madrugada deste sábado, 14, na sede do reality show. Os peões foram divididos em duplas e tiveram que realizar uma prova em várias etapas.

Nas duas primeiras etapas, cada um da dupla ficou em um cenário e tinha que se comunicar com o outro por meio de um telefone. As orientações serviam para montar gabaritos de forma correta.

Na etapa seguinte, eles tiveram que colocar os acontecimentos das fotos do gabarito em ordem cronológica. Por fim, as duplas montaram um quebra-cabeça. A dupla vencedora foi Sacha Bali e Gilsão porque cumpriram o circuito no menor tempo.

A dupla campeã ganhou R$ 10 mil e a missão de definir as próximas roças da competição.

A escolha dos peões para as duas roças

Logo depois de receberem a notícia de que venceram a última prova, Sacha e Gilsão tiveram que escolher quais peões iriam se enfrentar nas duas últimas roças. Os dois eram os líderes de cada roça e definiram quem queriam enfrentar nas berlindas.

A roça laranja é formada por: Gilsão, Nêssa, Juninho e Gui. Enquanto isso, a roça branca é formada por: Sacha, Albert, Sidney e Yuri.

Logo depois, Adriane Galisteu sorteou a ordem das roças e Branca será a primeira e a Laranja é a segunda berlinda da última semana de confinamento. Apenas um peão será eliminado de cada roça.

A eliminação da roça branca acontecerá no domingo, 15. E a eliminação da roça laranja será na segunda-feira, 16 .

