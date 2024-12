Ex e atual de Isis Valverde aparecem juntos em foto com o filho dela

A atriz Isis Valverde promove encontro do ex-marido e o atual noivo em evento do filho, Rael. Veja as fotos

A atriz Isis Valverde viveu um encontro familiar neste sábado, 14, em prol do filho, Rael, de 6 anos. A estrela foi prestigiar um evento de judô do herdeiro, que trocou de faixa no esporte. Lá, ela teve a companhia do atual noivo, o empresário Marcus Buaiz, e também do ex-marido, o modelo André Resende.

Inclusive, André mostrou uma foto ao lado de Marcus e Rael durante o evento. Isso porque que a família é unida e só pensa no bem do menino.

Vale lembrar que Isis se separou de André em 2022. Em 2023, ela assumiu o namoro com Buaiz. Em breve, os dois pretendem se casar.

Marcus Buaiz, Rael e André Resende - Foto: Reprodução / Instagram

Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho e os enteados

A atriz Isis Valverde encantou no sábado, 30, ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e dos herdeiros dele com Wanessa Camargo,João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu sobre os passeios que vivenciaram em família.

