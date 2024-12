Kamilla Salgado rompe o silêncio após Eliéser fazer teste de paternidade

Após rumores, Kamilla Salgado e Eliéser Ambrosio revelam o resultado do teste de paternidade que ele foi flagrado fazendo em um laboratório

Os ex-BBBs Kamilla Salgado e Eliéser Ambrosio compartilharam uma nota de esclarecimento após rumores de que ele fez um teste de paternidade em um laboratório. Na declaração oficial, eles confirmaram que o rapaz realmente fez o teste e o resultado foi negativo.

Sem entrar em detalhes sobre o ocorrido, Kamilla disse que seu marido não tem nada a dever na história e que família foi afetada com os rumores. No entanto, o relacionamento deles está forte e tudo foi esclarecido.

“Eu e o Eliéser estamos aqui para esclarecer um assunto que está circulando em sites de fofoca, envolvendo o nome da nossa família. No início, essa história gerou grande susto para toda nossa família, especialmente para mim! Eu e o Eliéser conversamos, e juntos, fomos atrás dos fatos, tudo o que aconteceu, e graças a Deus encontramos tudo o que precisávamos para ter todas as certeza que fazem sentido para nós. E por isso não tínhamos dúvida do resultado, e para provar que meu marido não tinha nada a dever nesta história ele fez sim o teste, e pôs um ponto final nesta história. E como já sabíamos, deu negativo. O que mais nos assusta é como existem pessoas cruéis e irresponsáveis, pois imaginem o quanto uma coisa dessa afetou minha família e meu relacionamento", afirmou.

E completou: "Somos pessoas públicas e estamos, sim, sujeitos a qualquer tipo de ataques, mas também somos pessoas do bem, e nossa família está blindada por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e o Eliéser estamos, sim, abalados com tudo, ficamos perplexos como existem histórias mal contadas pela mídia irresponsável, que falam assuntos sem saberem o que realmente se passou. Estamos, junto com nossa equipe de trabalho e advogado, fazendo o que é certo, e vamos levar para a justiça, para que lá sejam julgadas as pessoas que nos fizeram passar por toda essa exposição desnecessária que tanto nos abalou. Agradeço a todos que mandaram mensagens de apoio e carinho, e a todos queremos dizer que estamos bem e somos um casal que se ama, e se respeita acima de tudo! Graças a Deus esse grande mal-entendido foi totalmente esclarecido para nós”.

Veja o post deles:

