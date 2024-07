Rafaela Silva: Entenda a regra que tirou a brasileira de luta de judô

A atleta Rafaela Silva foi desclassificada de luta de judô valendo medalha nas Olimpíadas de Paris por causa de uma regra do esporte

A judoca brasileira Rafaela Silva comoveu os fãs do esporte ao ser eliminada de uma luta de judô nas Olimpíadas de Paris 2024 por causa de uma regra do esporte. Ela estava em uma disputa com a japonesa Haruka Funakubo pela medalha de bronze quando fez um movimento proibido e o juíz definiu que ela perdeu a luta. Entenda o que aconteceu:

A luta entre Rafaela e Haruka foi para o Golden Store, que é quando as lutadoras empataram no tempo normal e foram para a etapa em que quem fizer um golpe primeiro será a vencedora. Nesta altura do jogo, as duas atletas já estavam com punições. Quem levasse mais uma punição iria ser desclassificada. E foi o que aconteceu com Rafaela.

Durante um golpe, Rafaela encostou a cabeça no tatame, o que é proibido. A regra do esporte diz que a atleta não pode projetar a cabeça para a frente do corpo para ter mais força na hora do golpe. Com isso, ela foi penalizada. De acordo com o site Estadão, o gesto de encostar a cabeça no tatame pode ser perigoso para o atleta, por causa da força que é feita no pescoço. Assim, a regra diz que é proibido e se torna uma punição durante a competição.

Ao levar a punição, Rafaela Silva foi eliminada e perdeu a chance de ganhar a medalha de bronze. Logo depois de sair do tatame, a atleta apareceu muito emocionada e desabafou sobre o ocorrido.

"É muito difícil, o pessoal que acompanha na França realmente aprecia o judô. Mas eu queria a medalha, trabalhei muito. Queria estar dando outra entrevista aqui. Peço desculpas, porque hoje não consegui. A gente se conhece muito, eu estou nesta categoria desde 2008 e já enfrentei muitas vezes essas adversárias. Hoje a diferença foi no detalhe e, no meu detalhe, acabei falhando e fiquei sem a medalha", disse ela na Globo.

Rayssa Leal pode sofrer punição após gesto nas Olimpíadas:

Assim como Rafaela Silva, Rayssa Leal pode receber uma advertência - por sorte, menos severa. No último domingo, 28, a adolescente brilhou ao representar o Brasil na prova de skate street feminino das Olimpíadas de 2024. Com diversas manobras, a ‘Fadinha’ garantiu uma medalha de bronze para o país. No entanto, a skatista agora corre o risco de enfrentar uma punição.

Rayssa percorreu um longo caminho até garantir seu lugar no pódio. Durante uma de suas manobras, a skatista chegou a pedir forças ao público e também aproveitou para enviar uma mensagem religiosa. Acontece que o gesto é proibido pelo Comitê Olímpico Internacional. Aliás, os atletas podem sofrer punições por falarem sobre religião ou política; entenda as consequências.