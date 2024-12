Neymar Jr. compartilha clique inédito com o filho mais velho, Davi Lucca

Fofos! Atualizando as redes sociais, o jogador Neymar Jr. encantou os seguidores ao abrir novo registro com o primogênito Davi Lucca

Nesta quarta-feira, 11, Neymar Jr. usou as redes sociais para compartilhar um novo registro com os seguidores: o jogador posou ao lado de Davi Lucca, de 13 anos, seu primeiro filho. O herdeiro é fruto do antigo relacionamento do atleta com Carol Dantas.

"01", escreveu ele nos stories, acrescentando emojis de coração.

Vale lembrar que, além de Davi, Neymar Jr. é pai de Mavie, de 1 ano de idade, fruto da relação com Bruna Biancardi, e de Helena, de cinco meses, também filha de Amanda Kimberlly.

Confira o registro:

Neymar Jr abre álbum de fotos especial de batizado da afilhada

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de um dia bastante especial: o batizado de sua afilhada, Antonella. A pequena é filha de Bianca Coimbra e Cris Guedes, um de seus melhores amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Neymar publicou fotos ao lado da afilhada, juntamente com a madrinha da menina e os pais. Em uma das imagens, a influenciadora Bruna Biancardi, namorada do atleta, também aparece sorrindo junto com os amigos.

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de um dia bastante especial: o batizado de sua afilhada, Antonella. A pequena é filha de Bianca Coimbra e Cris Guedes, um de seus melhores amigos.

Em seu perfil oficial no Instagram, Neymar publicou fotos ao lado da afilhada, juntamente com a madrinha da menina e os pais. Em uma das imagens, a influenciadora Bruna Biancardi, namorada do atleta, também aparece sorrindo junto com os amigos.

Recentemente, a influenciadora exibiu detalhes da decoração luxuosa natalina feita na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, mesmo local onde realizaram o segundo aniversário de 1 ano da filha do casal, em novembro deste ano.