Na companhia de Felipe Ricca, Wagner Moura e Vladimir Brichta fazem treino de jiu-jítsu no RJ

Reencontro! Amigos de décadas, Wagner Moura e Vladimir Brichta curtem treino de jiu-jítsu junto com Felipe Ricca no Rio de Janeiro; veja o registro

Wagner Moura aproveitou os dias que está passando no Brasil para treinar jiu-jítsu com seu amigo de longa data, Vladimir Brichta, e seu enteado, Felipe Ricca, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 10, os três posaram juntos após o treino em uma foto compartilhada por Felipe no Instagram.

Morando atualmente nos Estados Unidos, Wagner esteve presente no último fim de semana da CCXP em São Paulo, onde foi homenageado. Durante o evento, ele revelou seu desejo de retornar ao Brasil, onde está filmando O Agente Secreto, um projeto de Kleber Mendonça Filho, com Gabriel Leone no elenco, com estreia prevista para 2025. Além disso, em março, Wagner estará em Dope Thief, uma série produzida por Ridley Scott.

Vale lembrar, também, que Wagner, Vladimir e Lázaro Ramos, que têm entre 46 e 48 anos, se conheceram ainda na adolescência em Salvador e fizeram parte da geração de atores baianos que se destacou nos anos 1990. Já Felipe, de 24 anos, é filho de Adriana Esteves - atualmente casada com Brichta - e do ex-marido, Marco Ricca. Ele, que atuou em Pedaço de Mim da Netflix, também estará no remake de Vale Tudo.

Veja o registro:

Wagner Moura faz raríssima aparição com o filho

O filho de Wagner Moura, Bem Moura, de 18 anos, foi fotografado ao lado do pai na última quarta-feira, 04, ao desembarcarem no aeroporto de Guarulhos em São Paulo. O jovem é o herdeiro mais velho do famoso com a fotógrafa Sandra Delgado, com quem tem também Salvador, de 15 anos, e José, de 13.

O ator e o filho chegaram ao Brasil, porque o famoso foi homenageado na CCXP com um painel especial no Palco Thunder relembrando sua trajetória. Além de ter feito grande sucesso com projetos nacionais, como Tropa de Elite, o artista foi destaque este ano na produção internacional Guerra Civil ao lado de outras estrelas de Hollywood.

É bom lembrar que Wagner Moura está morando há sete anos nos EUA e é casado há mais de 20 anos com a mãe de seus filhos. Veja as fotos do filho de Wagner Moura com o ator clicando aqui!