Leila Pereira, presidente do Palmeiras, revela por que nunca teve filhos

Presidente do time Palmeiras, Leila Pereira mostra sua força ao responder sobre o motivo para não ter filhos

A presidente do time de futebol Palmeiras, Leila Pereira, surpreendeu ao contar o motivo para não ter filhos. Em uma conversa sincera com a apresentadora Astrid Fontenelle no programa Admiráveis Conselheiras, do GNT, ela foi questionada sobre ter formado uma família com herdeiros e demonstrou sua personalidade forte na resposta.

A empresária garantiu que nunca pensou em ser mãe. “Nunca, nunca quis. Se eu quisesse - porque meu marido também não queria ter mais filhos, tá? - mas se eu quisesse, eu não teria casado com ele, teria casado com outro homem. O que eu fiz? Foquei na minha vida, no que eu queria fazer. Eu sou uma mulher livre, eu tenho liberdade”, afirmou ela.

Além disso, Leila contou que não tem nenhum problema em fazer atividades de lazer sozinha. "Adoro ópera, e ele detesta. Então, eu vou, e ele fica. Eu vou sozinha, sozinha. Sempre fui uma mulher independente. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de sentar em um restaurante e almoçar sozinhas. Eu sempre fiz isso. Hoje é impossível, porque ninguém me deixa. Como presidente do Palmeiras, é impossível sentar sozinha, porque sempre tem alguém ali", disse ela.

Quem é o marido de Leila Pereira?

Leila Pereira é casada há mais de 40 anos. O marido dela é o empresário José Roberto Lamacchia, de 78 anos. Os dois se conheceram quando ela tinha 17 anos por meio de amigos em comum durante uma festa no apartamento dele no Rio de Janeiro. Alguns anos depois, eles se casaram e estão juntos até hoje.

Ele é dono da empresa patrocinadora do Palmeiras e é discreto com sua vida, sempre ficando nos bastidores do mundo dos negócios. Lamacchia construiu sua fortuna ao fundar uma empresa do ramo financeiro na década de 1960 e incentivou a esposa a entrar para o mundo dos negócios. Tanto que ela se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil ao longo de sua carreira.

