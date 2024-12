Viih Tube e Eliezer fazem festa com inspiração em O Pequeno Príncipe

Viih Tube e Eliezer celebram a chegada de Ravi em casa após internação com festa temática para marcar o primeiro mês de vida do bebê

A influenciadora digital Viih Tube e o marido, Eliezer, prepararam uma nova festa de mêsversario para o filho caçula, Ravi. Em casa após a internação do bebê, a família comemorou o primeiro mês de vida dele com o tema da história O Pequeno Príncipe na casa deles.

Viih se vestiu de rosa, Lua foi a raposa da história, Eliezer se tornou o aviador e Ravi surgiu com look de Pequeno Príncipe. Para marcar a data especial, o bebê ainda teve um bolo de aniversário temático.

"Nosso pequeno príncipe. Não fizemos aquele mesversario com toda aquelas montagens malucas porque não é hora pra isso. Mas acho que foi o mais especial de todos no melhor dia da minha vida, da volta dele pra casa. Fizemos fotinho, cantamos parabéns e oramos muito agradecendo a Deus! E obrigada a cada um de vocês que também oraram e torceram por esse momento!", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Por sua vez, Eliezer compartilhou um vídeo nas redes sociais e também falou sobre a comemoração especial. "Estamos em casa! Conseguimos cantar Parabéns pro nosso Pequeno Príncipe em casa com a família. Obrigado meu Deus! Nunca vou conseguir agradecer todos vocês que oraram por ele e por nós. Eu nunca vou esquecer o que fizeram por nós. A vontade é de abraçar um por um e chorar. Queria dizer que tudo foi um grande “tapa” na minha cara pq eu nunca orei por ninguém, nem por mim pra ser muito honesto, e todos vocês oraram por nós sem nem nos conhecer de forma genuína em uma pura demonstração de amor, empatia e humanidade. Vocês não sabe o quanto eu aprendi, dentre esses aprendizados, eu aprendi a orar, a clamar, a agradecer, a suplicar e a chorar com toda a minha alma. Agora estou aqui buscando intimidade com Deus pq eu tenho certeza que sem ELE nós não conseguiríamos. Mais uma vez, obrigado Meu Deus", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

O boletim médico de Ravi

Ao divulgar a alta hospitalar de Ravi, o Hospital Israelita Albert Einstein informou: "O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro".

Leia também: Médica explica que motivo da internação de Ravi é raro em bebês como ele