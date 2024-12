Mãe da ex-BBB Isabelle relata tiroteio em shopping: ‘É tiro’

Mãe da ex-BBB Isabelle Nogueira, Jaqueline Nogueira estava em shopping de Manaus na hora em que começou um tiroteio

Mãe da ex-BBB Isabelle Nogueira, Jaqueline Nogueira revelou que estava no Manauara Shopping, em Manaus, na hora do tiroteio que aconteceu no local. Nos stories do Instagram, ela surpreendeu ao relatar o que viveu no local na hora do terror.

Jaqueline precisou se esconder em uma loja junto com outras pessoas que estava no shopping. "Gente, estamos dentro do Manauara e está tendo tiroteio. As lojas estão todas fechadas. Meu Deus! Olha só, vocês estão ouvindo? É tiro. Gente, tá tendo tiro", disse ela.

E completou: "A gente tá sentado aqui. Tem uns clientes aqui nessa loja também. Estão levando a gente para uma sala. A Sofia tá nervosa, tá todo mundo nervoso. Tá tendo muito tiro, gente. Que horrível".

Apesar do susto, Jaqueline não se machucou e ficou bem após o ocorrido.

Gravidez?

Recentemente, Isabelle enfrentou uma onda de especulações sobre uma possível gravidez. As perguntas surgiram dos fãs sobre a fase atual de seu relacionamento com Matteus Amaral.

Para esclarecer as dúvidas, Isabelle usou as redes sociais. Em um dos seus momentos de interação com os fãs, ela negou estar à espera de um filho. A dançarina explicou que, para ela, a gestação é um acontecimento significativo e que, por isso, gostaria que fosse um evento planejado em sua vida.

Isabelle faz alteração em aliança de noivado e explica o motivo

Nesta segunda-feira, 18, Isabelle Nogueira ajustou sua aliança de noivado após o pedido de casamento especial que recebeu de Matteus durante viagem à Paris. Para quem não acompanhou, após o anúncio, alguns fãs perceberam que a ex-BBB não estava usando o anel.

Agora, já de volta ao Brasil, Isabelle providenciou a redução do tamanho da joia para começar a usá-la. A dançarina ainda explicou que a aliança estava três números maior do que o ideal para seu dedo; confira detalhes!

