Rafaela Silva chora ao ser punida por quebrar regra nas Olimpíadas: ‘Desculpa’

Rafaela Silva desabafa após perder a medalha de bronze no judô devido a uma regra polêmica nas Olimpíadas 2024; entenda o que aconteceu

Nesta segunda-feira, 29, Rafaela Silva comoveu os brasileiros ao disputar a medalha de bronze no judô nas Olimpíadas de 2024 em Paris, na França. Isso porque a judoca foi eliminada após infringir uma regra controversa no esporte. Ao receber a punição, ela não conteve as lágrimas e pediu desculpas por não levar a medalha para casa.

Durante a disputa pelo terceiro lugar no pódio contra a japonesa Haruka Funakubo, Rafaela cometeu um golpe proibido pela comissão. Em meio à luta, a brasileira projetou a cabeça contra o tatame antes de seu corpo tocar o chão, um movimento arriscado, que pode gerar sérias consequências por concentrar muito peso no pescoço.

Além disso, é proibido usar a cabeça para aumentar a força do golpe no adversário. Essa regra foi introduzida pela Federação Internacional de Judô em 2022 e é considerada polêmica por ser recente, já que o golpe é amplamente utilizado pelos judocas há anos. No entanto, não houve alternativa e como resultado, a atleta brasileira recebeu uma punição severa.

Rafaela perdeu a medalha de bronze e com lágrimas nos olhos, pediu desculpas ao povo brasileiro por não ter conquistado o prêmio: “Muito difícil, né. Pessoal que acompanha judô na França, aprecia o judô. É muito especial. Mas eu queria a medalha. Trabalhei muito para a medalha. Queria dar outra entrevista neste momento”, disse à Globo.

“Peço desculpas, mas não consegui. A medalha ficou no detalhe. E, no meu detalhe, acabei falhando e estou indo embora”, ela lamentou a decisão durante a entrevista. Vale lembrar que apesar de perder o bronze, a atleta já conquistou outras medalhas em competições anteriores. Inclusive, ela garantiu o ouro nas olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.

Rayssa Leal pode sofrer punição após gesto nas Olimpíadas:

Assim como Rafaela Silva, Rayssa Leal pode receber uma advertência - por sorte, menos severa. No último domingo, 28, a adolescente brilhou ao representar o Brasil na prova de skate street feminino das Olimpíadas de 2024. Com diversas manobras, a ‘Fadinha’ garantiu uma medalha de bronze para o país. No entanto, a skatista agora corre o risco de enfrentar uma punição.

Rayssa percorreu um longo caminho até garantir seu lugar no pódio. Durante uma de suas manobras, a skatista chegou a pedir forças ao público e também aproveitou para enviar uma mensagem religiosa. Acontece que o gesto é proibido pelo Comitê Olímpico Internacional. Aliás, os atletas podem sofrer punições por falarem sobre religião ou política; entenda as consequências.