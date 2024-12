Cabelo de Maradona vai à leilão por valor exorbitante na França; saiba quanto

Quatro anos após sua morte, mecha de cabelo de Maradona fará parte de objetos históricos de grandes nomes do esporte em leilão

Lenda do futebol, o ex-jogador Diego Maradona (1960-2020) terá uma mecha de seu cabelo leiloada em um evento realizado em Paris, na França, no próximo dia 15 de dezembro. O item faz parte de objetos históricos que estarão disponíveis no acervo do leilão.

A organização espera arrecadar ao menos 50 mil euros, cerca de R$ 320 mil , pelo cabelo do argentino. Camisas de jogos históricos usadas por outros jogadores de futebol também estarão no evento, conhecido por grandes ofertas a itens que pertenceram a grandes nomes do esporte.

A clássica camisa usada por Ronaldo Fenômeno na final da Copa do Mundo em 1998, quando o Brasil foi derrotado pela França na final por 3 a 0, está avaliada em R$ 257 mil. Além disso, outros artigos como a raquete de Roger Federer, utilizada na final de Wimbledon, em 2005, e o cinturão conquistado pelo lutador Evander Holyfield, em 1996, também estão no acervo.

Vale lembrar que Diego Maradona faleceu em novembro de 2020, aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco, em Buenos Aires. Na época, o ex-jogador de futebol se recuperava de uma cirurgia na cabeça, realizada para retirada de um coágulo no cérebro.

Morre Betinho, treinador que descobriu Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na tarde de sábado, 7, para compartilhar uma homenagem emocionante a Betinho, treinador que o descobriu ainda na infância. Em seu Instagram oficial, o atleta brasileiro se despediu do amigo e destacou a importância do profissional em sua vida.

"Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem pro meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz, Professor Betinho", escreveu Neymar na legenda de uma foto de quando ainda era criança ao lado do treinador.

Além de Neymar Jr, o ex-olheiro do Santos também descobriu jogadores famosos como Gabriel Barbosa, o Gabigol, que atua no Flamengo, e Robson de Souza, o Robinho. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte de Betinho.

