Pedro Scooby revela bronca que tomou em cobertura da Olímpiada: 'Esporro'

Fazendo a cobertura de surfe nos Jogos Olímpicos de Paris, Pedro Scooby revela que tomou bronca pela forma como está conduzindo as entrevistas

O surfista Pedro Scooby está fazendo a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, no Taiti, pela CazéTV. Acompanhando o surfe, o atleta tem chamado a atenção com a forma como conduz as entrevistas e revelou que tomou uma bronca por uma conduta.

Segundo o ex-BBB, a advertência teria sido dada ao falar com os colegas do esporte. Por conhecê-los, Scooby acabou cumprimentando e puxando conversa. A atitude teria lhe rendido uma reprovação dos organizadores.

“Estou indo para a areia porque tomei esporro, que usei as minhas amizades para fazer a entrevista na água. Vou descer lá na área comum, onde fazem as entrevistas. Mas o Gabriel (Medina) passou por aqui por mim, já deu valeu, falou ‘estamos juntos'", comentou ele.

Mesmo tendo levado o esporro, Pedro Scooby chamou o surfista, contudo, avisou o amigo que não poderia entrevistá-lo, pedindo apenas que desse um aceno para a câmera.

Ainda nos últimos dias, o pai dos filhos de Luana Piovani fez uma denúncia sobre um juiz que poderia prejudicar Medina. “Fala, galera. Em Tóquio, um juiz deu notas mais altas para os adversários de Medina e as mais baixas para ele nas baterias”, iniciou relembrando as Olímpiadas de 2021.

“Hoje, eu recebo uma foto no WhatsApp do juiz abraçado com o Ethan, que pode se enfrentar ao Medina na semifinal, caso ambos avancem”, ele expôs. “É como se, antes de um jogo Fla-Flu, o juiz encontrasse o Gabigol. Isso é inaceitável, meu irmão. Estamos nas Olimpíadas e isso não deveria acontecer”, Scooby desabafou.

Luana Piovani surpreende ao ignorar passado e apoiar Pedro Scooby nas Olimpíadas

Na última quarta-feira, 31, Luana Piovani surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo de seu ex-marido, Pedro Scooby. Em suas redes sociais, a atriz, que já enfrentou um verdadeiro turbilhão com o surfista, reproduziu o vídeo em que ele faz uma denúncia séria contra um jurado durante as Olimpíadas de 2024.

Apesar de não estar competindo, Scooby está cobrindo as competições para a Cazé TV. Através das redes sociais, o surfista aproveitou a visibilidade para denunciar um erro grave que pode prejudicar o atleta brasileiro do surfe Gabriel Medina. Em um vídeo, ele questionou a imparcialidade de um dos jurados da competição, Ben Lowe.

Luana Piovani assistiu o desabafo de seu ex-marido e decidiu apoiá-lo ao compartilhar a publicação em seu próprio perfil no Instagram. Embora ela não tenha comentado o caso, a interação foi suficiente para agitar as redes, especialmente considerando os atritos que eles tiveram no passado: “A Luana repostando o Scooby. Eu amo demais as olimpíadas e a união brasileira”, disse uma internauta. “Luna odeia o Pedro, mas ela odeia mais ver o Brasil perdendo”, brincou mais uma.