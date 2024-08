Luana Piovani surpreende ao ignorar passado e apoiar Pedro Scooby nas Olimpíadas

Tudo em paz? Luana Piovani chama atenção ao compartilhar um vídeo em que Pedro Scooby faz uma denúncia sobre as Olimpíadas de 2024

Na última quarta-feira, 31, Luana Piovani surpreendeu seus seguidores ao compartilhar um vídeo de seu ex-marido, Pedro Scooby. Em suas redes sociais, a atriz, que já enfrentou um verdadeiro turbilhão com o surfista, reproduziu o vídeo em que ele faz uma denúncia séria contra um jurado durante as Olimpíadas de 2024.

Apesar de não estar competindo, Scooby está cobrindo as competições para a Cazé TV. Através das redes sociais, o surfista aproveitou a visibilidade para denunciar um erro grave que pode prejudicar o atleta brasileiro do surfe Gabriel Medina. Em um vídeo, ele questionou a imparcialidade de um dos jurados da competição, Ben Lowe.

Além de relembrar um episódio controverso envolvendo Lowe em competições anteriores, Scooby revelou ter recebido uma foto do jurado abraçado com um dos principais rivais de Medina. Por isso, ele questionou a imparcialidade: “É como se, antes de um jogo Fla-Flu, o juiz encontrasse o Gabigol. Isso é inaceitável, meu irmão”, disse.

“Estamos nas Olimpíadas e isso não deveria acontecer”, completou Scooby, pedindo para que os brasileiros ficassem em alerta aos resultados das próximas provas: "Vamos ficar atentos”, disse. Luana Piovani assistiu o desabafo de seu ex-marido e decidiu apoiá-lo ao compartilhar a publicação em seu próprio perfil no Instagram.

Embora Luana não tenha comentado o caso, a interação foi suficiente para agitar as redes, especialmente considerando os atritos que eles tiveram no passado: “A Luana repostando o Scooby. Eu amo demais as olimpíadas e a união brasileira”, disse uma internauta. “Luna odeia o Pedro, mas ela odeia mais ver o Brasil perdendo”, brincou mais uma.

A Luana Piovani repostando o Scooby. Eu amo demais as olimpíadas e a uniao Brasileira pic.twitter.com/yrNQOE5e1W — Lary 🐷 1️⃣2️⃣🏆 (@laarigiulia) July 31, 2024

Vale lembrar que Luana Piovani e Pedro Scooby foram casados por seis anos e tiveram três filhos juntos. Atualmente separados, a atriz mora em Portugal com os gêmeos Bem e Liz, de oito anos, que estão passando uma temporada com o pai. Enquanto isso, Scooby mora no Brasil com o primogênito, Dom, de 11 anos.

