Após denúncia de Scooby, juiz que poderia prejudicar Medina é suspenso

Depois de Pedro Scooby fazer denúncia grave sobre uma foto polêmica, juiz é suspenso das Olimpíadas após aparecer ao lado de surfista australiano

A Associação Internacional de Surfe (ISA, na sigla em inglês) anunciou nesta quinta-feira, 01, a suspensão do juiz Ben Lowe, que não vai mais julgar o desempenho dos surfistas nas Olimpíadas Paris 2024. A decisão da entidade se deu após uma foto que virou polêmica em que o árbitro aparece ao lado de um dos surfistas que disputam a medalha olímpica.

A foto em questão foi publicada na segunda-feira, 29, e causou polêmica nas redes sociais ao ser denunciada por Pedro Scooby em seu Instagram. Isso porque o surfista australiano Ethan Ewing, que pode cruzar o caminho de Gabriel Medina ou João Chianca até a final, apareceu ao lado do técnico e do juiz, Ben Lowe, também australiano e um dos árbitros olímpicos que estão julgando as ondas nesta olimpíadas.

Inicialmente, Scooby relembrou um episódio controverso envolvendo o juiz nas últimas Olimpíadas - lá em Tóquio 2021: “Fala, galera. Em Tóquio, um juiz deu notas mais altas para os adversários de Medina e as mais baixas para ele nas baterias”, iniciou.

“Hoje, eu recebo uma foto no WhatsApp do juiz abraçado com o Ethan, que pode se enfrentar ao Medina na semifinal, caso ambos avancem”, ele expôs. “É como se, antes de um jogo Fla-Flu, o juiz encontrasse o Gabigol. Isso é inaceitável, meu irmão. Estamos nas Olimpíadas e isso não deveria acontecer”, Scooby desabafou.

Em sua decisão, a ISA afirmou que é "inapropriado para um juiz interagir dessa forma com um atleta" e que removê-lo do quadro de julgamento das Olimpíadas "para proteger a integridade e a justiça da competição". Confira a nota na íntegra:

“A ISA está ciente de uma foto circulando nas redes sociais na qual um dos juízes de surf olímpico da Austrália é visto interagindo socialmente com um atleta australiano e o gerente da equipe. É inadequado para um juiz interagir dessa maneira com um atleta e sua equipe.

Para proteger a integridade e a imparcialidade da competição em andamento, e de acordo com o Código de Conduta da ISA e o Código de Ética do COI, o Comitê Executivo da ISA decidiu remover o juiz do painel de julgamento pelo restante da competição.

Esta decisão não está relacionada ao desempenho deste juiz aqui nos Jogos Olímpicos. A ISA comunicou a todos os juízes e equipes para lembrá-los de suas responsabilidades em relação ao comportamento apropriado”.