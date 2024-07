Pedro Scooby denuncia grave injustiça de jurado das Olimpíadas: ‘É inaceitável’

Pedro Scooby solta o verbo e faz denúncia grave sobre suposta injustiça de jurado com Gabriel Medina nas Olimpíadas de 2024; entenda

Nesta quarta-feira, 31, Pedro Scooby usou as redes sociais para fazer uma denúncia séria contra um jurado do surfe nas Olimpíadas de 2024. Embora não esteja competindo, o surfista está cobrindo as competições para a Cazé TV e assumiu um papel crucial ao expor um erro grave que pode prejudicar o atleta brasileiro Gabriel Medina.

Através de seu perfil no Instagram, Scooby publicou um vídeo usando um filtro com seu rosto sobreposto em uma das fotos mais emblemáticas dos Jogos Olímpicos. Na imagem original, Medina aparece levitando sobre as águas após uma manobra durante uma prova. No entanto, o que poderia ser um vídeo divertido se transformou em uma denuncia séria.

Isso porque Scooby aproveitou para questionar a imparcialidade de um dos jurados da competição, Ben Lowe. Inicialmente, ele relembrou um episódio controverso envolvendo o juiz nas últimas Olimpíadas: “Fala, galera. Em Tóquio, um juiz deu notas mais altas para os adversários de Medina e as mais baixas para ele nas baterias”, iniciou.

“Foi feita uma reclamação formal ao Comitê Olímpico, mas não houve ação. E agora, esse mesmo juiz está aqui novamente”, disse Scooby, que fez sua denúncia após relembrar a polêmica: “Hoje, eu recebo uma foto no WhatsApp do juiz abraçado com o Ethan, que pode se enfrentar ao Medina na semifinal, caso ambos avancem”, ele expôs.

“É como se, antes de um jogo Fla-Flu, o juiz encontrasse o Gabigol. Isso é inaceitável, meu irmão. Estamos nas Olimpíadas e isso não deveria acontecer”, Scooby desabafou, ressaltando que tanto o jurado quanto o possível rival do surfista brasileiro são australianos, o que poderia justificar a vantagem: “Vamos ficar atentos”, disse.

Vale lembrar que Gabriel Medina tem se destacado nas competições, assim como o atleta brasileiro e ex-participante do Big Brother Brasil João Chianca, mais conhecido como Chumbinho. Ambos avançaram para as quartas de final, e podem garantir a primeira medalha de ouro para o Brasil na competição de 2024.

Neymar Jr surpreende com conselho para Gabriel Medina:

Na última terça-feira, 30, Neymar Jr surpreendeu ao usar as redes sociais para enviar um recado sincero a Gabriel Medina durante as Olimpíadas 2024. Após rumores de que eles teriam se afastado, o jogador de futebol prestou seu apoio e aconselhou o surfista a manter a fé durante as competições decisivas que podem garantir o ouro para o Brasil.