Neymar Jr. volta aos gramados após mais de um ano afastado por lesão

Após mais de um ano afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho, o jogador brasileiro Neymar Jr. retornou ao campo nesta segunda-feira, 21

Ele está de volta! Neymar retornou aos gramados nesta segunda-feira, 21, após mais de um ano afastado devido a uma lesão no joelho esquerdo. O craque entrou em campo no segundo tempo do confronto entre Al-Hilal e Al-Ain, válido pela Champions League da Ásia, substituindo Nasser Al-Dawsari. Os sauditas venceram por 5 a 4.

A última vez que o atleta havia disputado uma partida oficial foi em outubro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no duelo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Desde então, o atacante passou por um longo processo de recuperação, incluindo uma cirurgia no joelho esquerdo.

Nos últimos dias, a expectativa pelo retorno de Neymar movimentou o Al-Hilal, após o técnico Jorge Jesus afirmar que ele estava fisicamente apto e poderia ser utilizado nesta segunda-feira, 21. O brasileiro treinou normalmente com o grupo no domingo, 20, e foi relacionado para o duelo nos Emirados Árabes.

Atualmente, o jogador está inscrito apenas para atuar na Champions League da Ásia e em copas nacionais, pois não consta na lista da liga saudita. Seu último jogo oficial pelo Al-Hilal havia sido também em outubro do ano passado, contra o Nassaji Mazandaran, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Agora, as atenções se voltam para o possível retorno de Neymar à seleção brasileira. A CBF está monitorando sua situação, de olho na convocação para a data FIFA de novembro, quando o Brasil enfrentará a Venezuela, fora de casa, e o Uruguai, em Salvador. A pré-lista dos jogadores será enviada aos clubes até o dia 27 deste mês, e a convocação final dos 23 nomes será anunciada no dia 1º de novembro.

Neymar chora ao falar sobre volta aos gramados

Em vídeo publicado no Instagram recentemente, Neymar comentou sobre a fase que estava vivendo antes da lesão. Ele também se emocionou ao falar sobre o período em que ficou longe dos gramados e garantiu que não volta "meia-boca".

"A solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que ia passar o Pelé em gols pela seleção brasileira, estava vivendo um momento muito maravilhoso na minha vida por causa desse objetivo na minha vida... tudo estava encaminhando para ser um grande ano, e aí acabou acontecendo isso [a lesão]", disse ele.

"Lembro [do lance da lesão], eu sinto uma dor enorme e ali já sabia que tinha sido grave. O que eu mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que fico longe é um dia de sofrimento, isso é o que mais me machuca. Todas às vezes que eu me machuco eu volto, mas não volto meia-boca", completou ele, que não poderá nos jogos da Liga Saudita até janeiro de 2025, já que não está inscrito no torneio, mas está focado na Liga dos Campões da Ásia, no Mundial de Clubes e na preparação para a Copa de 2026. Assista na íntegra!