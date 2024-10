Jogador de futebol é encontrado morto na piscina aos 31 anos

O jogador de futebol George Baldock faleceu aos 31 anos e seu corpo foi encontrado já sem vida na piscina de sua casa

O jogador de futebol inglês George Baldock faleceu aos 31 anos de idade. De acordo com a BBC, ele foi encontrado morto na piscina de sua casa em Atenas, na Grécia, na quarta-feira, 9. Os socorristas tentaram reanima-lo, mas não conseguiram e ele foi declarado morto.

A investigação inicial aponta que ele se afogou na piscina, mas não foram encontrados indícios de crime. O corpo do atleta foi localizado por volta das 22h30. A morte foi confirmada pela família dele. “Estamos em choque com esta perda terrível”, informaram.

O jogador era integrante do time grego Panathinaikos na função de zagueiro desde maio deste ano. Antes disso, ele jogou por sete anos no Sheffield United, da Inglaterra. Além disso, ele também já participou de jogos pela seleção grega.

Com a notícia da morte dele, os times de futebol lamentaram em mensagens na internet. O time Panathinaikos afirmou: “Estamos chocados com a perda do nosso George. A família do Panathinaikos lamenta sua perda inesperada. Estamos com a família e os amigos de George Baldock”. Por sua vez, o Sheffield United também prestou uma homenagem. “O Sheffiedl United Football Clube está chocado e extremamente triste ao saber do falecimento de George Baldock. O zagueiro deixou o clube no verão após sete anos e era extremamente popular entre os torcedores, equipe e companheiros que vestiam a camisa vermelha e branca. As nossas sinceras condolências para a família e os amigos de George”, escreveram.

Morre John Amos

O ator e roteirista John Amos, que atuou no filme Um Príncipe em Nova York, faleceu aos 84 anos. A morte dele aconteceu no dia 21 de agosto, em Los Angeles, Estados Unidos, mas o filho dele só deu a notícia na imprensa nesta terça-feira, 1º.

Por meio de um comunicado, o filho do artista lamentou a morte dele. “É com profunda tristeza que compartilho com vocês que meu pai fez a transição. Ele era um homem com o coração mais gentil… E era amado no mundo todo. Muitos fãs o consideram seu pai na TV. Ele viveu uma vida boa. Seu levado viverá em seus excelentes trabalhos na televisão e no cinema como ator”, declarou.

Amos também atuou na minissérie Raízes, de 1977, e em Mary Tyler Moore, Um Maluco no Pedaço e West Wong: Nos Bastidores do Poder.