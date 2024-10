Saiba como Antonio Fagundes perdeu 10 quilos em uma semana

Em entrevista à CARAS Brasil, a nutróloga Cibele Spinelli explica diagnóstico de Antonio Fagundes que o fez perder 10 quilos e faz alerta importante

O ator Antonio Fagundes (75) compartilhou recentemente como sua vida mudou após ser diagnosticado com diabetes tipo 2. O veterano revelou que a descoberta, há oito anos, foi um "baque" em sua vida. "Perdi 10 quilos em uma semana", recordou ele, em entrevista à revista GQ Brasil, destacando a surpresa e preocupação com a perda de peso acelerada.

Fagundes explicou que a situação surgiu, em parte, devido ao seu hábito de consumir grandes quantidades de frutas. “Comia muitas frutas, que contêm frutose, uma forma de açúcar, e não sabia que o excesso era prejudicial", disse o artista, apontando que, embora naturais, as frutas podem conter altos níveis de frutose, o que pode agravar o controle da glicose em pessoas com diabetes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a médica nutróloga Cibele Spinelli informa que essa rápida perda de peso é um sintoma comum em pessoas que descobrem o diabetes de forma tardia. "Quando a glicose no sangue fica descontrolada, o corpo busca outras formas de obter energia, queimando gorduras e até músculos, o que explica essa perda de peso abrupta", afirma a especialista, acrescentando que essa condição pode ocorrer tanto em pacientes com diabetes tipo 1 quanto tipo 2, mas é mais comum quando a doença ainda não foi diagnosticada ou está mal controlada.

Sobre o consumo excessivo de frutas, ela ressalta que, apesar de serem opções saudáveis, o excesso de frutose pode, de fato, ser prejudicial. “As frutas têm muitos benefícios, como fibras, vitaminas e antioxidantes. No entanto, é importante lembrar que elas contêm frutose, e quando consumidas em grandes quantidades, especialmente sem balanceamento com outros nutrientes, podem contribuir para picos de glicose no sangue”, explica.

A nutrologista também orienta que, no caso de pessoas diagnosticadas com diabetes, é essencial ajustar a alimentação, buscando equilíbrio em cada refeição. “O acompanhamento de um especialista é fundamental para que o paciente entenda quais frutas, em que quantidades e em que momentos do dia elas podem ser ingeridas sem prejudicar a saúde”, pontua Spinelli. “Frutas como maçã, pera e morango, por exemplo, têm menor índice glicêmico e podem ser incluídas na dieta com moderação, mas o ideal é sempre ter orientação personalizada”, fala.

Além de ajustar a alimentação, Spinelli reforça a importância de Fagundes ter buscado rapidamente ajuda médica ao perceber a perda de peso. “Sintomas como perda de peso rápida, sede excessiva, fome constante e fadiga devem ser investigados imediatamente. Diagnosticar e tratar o diabetes precocemente é fundamental para evitar complicações mais sérias no futuro, como problemas cardíacos e renais”, alerta a especialista.