Silvia Pfeifer brilha em retorno às passarelas da SPFW e revela segredos: ‘Incrível’

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Pfeifer celebra retorno à SPFW e revela como se preparou para o desfile

Silvia Pfeifer (66) brilhou nas passarelas no dia do encerramento da São Paulo Fashion Week neste domingo, 20. A atriz, que integrou o elenco da série Reis (2022), participou do desfile de Lino Villaventura e arrancou elogios em seu retorno ao evento de moda mais importante do Brasil.

A artista relembrou os tempos de modelo ao vestir um look trabalhado nas transparências, bordados e brilhos. Ela completou o visual com luvas pink e um casaco preto longo estiloso. À CARAS Brasil, Pfeifer revela que mesmo com toda a experiência não é ter grandes rituais antes de mostrar o seu caminhar e sua beleza.

"A moda é algo que faz parte da minha trajetória, e onde vivi muitas experiências e também conexões que levo até hoje. Para o desfile em si, não houve um treino específico. Antes do desfile, participamos do ensaio de passarela, e o fato de já conhecer o time do evento, como Paulo Borges, Mauro Freire e o próprio Lino, fez toda diferença, me senti em casa", conta.

Silvia ressalta que é sempre um prazer retornar às passarelas da SPFW. Ela rasga elogios ao evento e ao desfile da grife da qual foi convidada para mostrar toda a sua beleza. "No geral, foi uma experiência incrível retornar, e estou muito feliz com o resultado", destaca.

A famosa celebra todas as transformações do mundo da moda. Elogiada pelo público que marcou presença para o encerramento da semana especial, ela diz que sempre que possível estará presente nas passarelas desfilando e encantando.

“Pra mim é sempre um prazer estar na semana de moda , principalmente por poder celebrar a moda nacional. Desfilar para Lino Villaventura é uma realização, estou animada para esse momento e muito feliz de integrar o casting da Atto Management, que veio para transformar o mercado de moda” , conclui.

CONFIRA O LOOK DE SILVIA PFEIFER NA SPFW: