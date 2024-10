Nas vésperas do casamento com o cantor João Gomes, Ary Mirelle detalhou como é seu segundo vestido para a data especial; confira

Nesta segunda-feira, 21, Ary Mirelle e João Gomes sobem no altar para se casar em uma cerimônia luxuosa. Em entrevista ao GShow, a influenciadora revelou detalhes do segundo vestido que vai usar. Além do clássico vestido assinado pela estilista espanhola Rosa Clará, ajustado sob medida, a noiva optou por um modelo mais confortável para aproveitar a festa.

"Para a festa, queria algo que me desse mais liberdade para aproveitar e dançar bastante. Escolhi um segundo vestido mais curtinho e de alça, que é super confortável. Sempre pensei que, além de bonito, ele precisava ser prático, já que meu maior desejo é me divertir e curtir cada momento da festa", disse ela ao veículo, acrescentando que o segundo look também será branco.

"Quando conversei com a estilista, expliquei que queria algo bonito e delicado, mas que também me deixasse à vontade. E consegui achar exatamente a peça que imaginava. Estou muito animada para usá-lo e dançar a noite toda ao lado do João e das pessoas que amamos. Vai ser muito especial.", garantiu.

O primeiro vestido será um corset transparente, inspirado no estilo espartilho, que destaca a silhueta com um decote em formato de coração. A peça é adornada por uma renda delicada, com detalhes de flores em 3D que se estendem da parte superior até o final da saia de tule. Nas costas, o vestido apresenta um decote em "U". Para completar o look, o véu longo acompanha o comprimento do vestido.

Dia de noiva

A influenciadora Ary Mirelle vai oficializar seu casamento com o cantor João Gomes no final da tarde desta segunda-feira, 21, no Castelo de Brennand, em Recife, em uma cerimônia para 350 convidados. Momentos antes da cerimônia, ela usou os stories do Instagram para mostrar os preparativos.

Depois de compartilhar a ansiedade para o grande o dia, ela mostrou noss stories do Instagram que foi cedo para o local do evento. Já no castelo, fez massagem e vestiu um robe branco horas antes de colocar o vestido de noiva. Em seguida, mostrou o momento em que arrumava o cabelo e fez a maquiagem.

Para a cerimônia, a noiva vai usar um vestido feito pela estilista Rosa Clará, do Luna Estúdio Rosa. O modelito promete seguir o estilo tradicional, mas com detalhes delicados. Por sua vez, João vai vestir um terno do New Garden.

Veja como está sendo o dia de noiva: