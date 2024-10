Virginia Fonseca mostra unhas para festa de Maria Flor: 'Tem que participar'

Virginia Fonseca mostrou as unhas decoradas para combinar com o tema da festa de aniversário da filha Maria Flor, que completará dois anos

Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, completa dois anos de vida na próxima terça-feira, 22, e terá uma super festa com o tema de Magali.

Os preparativos já estão a todo vapor e a digital influencer resolveu fazer as unhas decoradas para combinar com tema.

Em seu Instagram Stories, Virginia mostrou as unhas pintadas com as cores da melancia, fruta preferida da famosa personagem.

"Não basta ser mãe, tem que participar. Floflo faz dois", escreveu a mamãe coruja. Virginia e Zé também são pais de Maria Alice, de três anos, e de José Leonardo, de um mês.

Detalhes da festa

O aniversário de dois anos da segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, acontece nesta terça-feira, 22, e os papais preparam uma festa com a temática da Turma da Mônica. No domingo, 20, a decoradora dos eventos da influenciadora, Tana Lobo, usou seu perfil nas redes sociais para mostrar alguns detalhes dos preparativos.

O vídeo compartilhado nos stories do Instagram mostra que a decoração contará com uma melancia gigante, que é a fruta favorita da Magali. No espaço, também estão sendo montadas barraquinhas de feira. E ela contou que o espaço "está virando uma cidade".

"Domingou acompanhando essa montagem da festa mais esperada dos últimos tempos, 'Floflô faz 2! Isso aqui está ficando um sonho! Quantas cenografias lindas, quantos detalhes, a gente vai vendo as coisas acontecendo. Está virando uma cidade", disse ela.

"Vocês vão entender isso quando o projeto ficar pronto na terça. Estamos conferindo medida por medida, alinhando tudo! Equipe está trabalhando desde terça-feira. Foi um projeto muito grande e muito detalhado. A expectativa vai ser superada porque a minha já está sendo", explicou Tana, que agradeceu o apoio da equipe.

Recentemente, Virginia mostrou que o convite do evento na verdade é um brinquedo. O item veio em uma caixa de acrilíco e ao tirá-lo da proteção, a empresária exibiu que se tratava de uma máquina de pegar bolinhas com balinhas dentro.