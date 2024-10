Neymar mostra momento de muita fofura com a filha Mavie

O jogador Neymar mostrou em suas redes sociais um momento para lá de fofo ao brincar com a filha Mavie, de apenas um ano de vida

Em suas redes sociais, Neymarsempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 225 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 21, o jogador se divertiu muito ao lado da namorada Bruna Biancardi e da filha Mavie, de um ano.

Em seu Instagram Stories, o craque filma a pequena no que parece ser o corredor de um hotel e diz: "Eu vou pegar esse neném". Ao chegar perto de Neymar, Mavie ameaça chorar. "Ela não gosta de ser pega", explicou o famoso.

Em seguida, Neymar surgiu com a filha no colo e fez a pequena gargalhar. Além de Mavie, o atleta também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de três meses, com Amanda Kimberlly.

Retorno aos campos

Ele está de volta! Neymar retornou aos gramados nesta segunda-feira, 21, após mais de um ano afastado devido a uma lesão no joelho esquerdo. O craque entrou em campo no segundo tempo do confronto entre Al-Hilal e Al-Ain, válido pela Champions League da Ásia, substituindo Nasser Al-Dawsari. Os sauditas venceram por 5 a 4.

A última vez que o atleta havia disputado uma partida oficial foi em outubro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão no duelo entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Desde então, o atacante passou por um longo processo de recuperação, incluindo uma cirurgia no joelho esquerdo.

Nos últimos dias, a expectativa pelo retorno de Neymar movimentou o Al-Hilal, após o técnico Jorge Jesus afirmar que ele estava fisicamente apto e poderia ser utilizado nesta segunda-feira, 21. O brasileiro treinou normalmente com o grupo no domingo, 20, e foi relacionado para o duelo nos Emirados Árabes.

Atualmente, o jogador está inscrito apenas para atuar na Champions League da Ásia e em copas nacionais, pois não consta na lista da liga saudita. Seu último jogo oficial pelo Al-Hilal havia sido também em outubro do ano passado, contra o Nassaji Mazandaran, pela Liga dos Campeões da Ásia.