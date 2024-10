Jogador Vinicius Tobias descobre que não é pai de criança ao fazer teste de DNA

O jogador de futebol Vinicius Tobias fez teste de DNA de criança que acreditava ser sua filha após fazer tatuagem com o nome da menina

O jogador de futebol brasileiro Vinicius Tobias, do time Shaktar Donetsk e ex-Real Madrid, viu o seu nome tomar conta das manchetes na internet por causa de uma história de sua vida pessoal. Ele descobriu que não é o pai da criança que ele acreditava ser sua filha. A revelação foi feita por um teste de DNA. Entenda a história:

De acordo com o colunista Leo Dias, Vinicius descobriu que não é o pai da filha da influenciadora digital Ingrid Lima. Eles namoravam e chegaram a posar juntos para o ensaio de gestante dela. Inclusive, ele fez uma homenagem com o nome da suposta filha. Porém, depois que a criança nasceu, o teste de DNA revelou que ele não é o pai biológico.

Nas redes sociais, Ingrid explicou a história. “Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo e, nessas idas e vindas, eu me relacionei com uma pessoa. Decidimos fazer um DNA e Maitê não é filha do Vinicius”, disse ela.

E completou: “Peço de coração para pararem de atacar ele, foi a pedido meu ele não comparecer no parto e não postar nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e Vinicius sentamos e conversamos amigavelmente. Desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ambos possam seguir sua vida em paz”.

Por enquanto, Vinicius Tobias não falou sobre a repercussão do assunto.

O teste de DNA de Julia Roberts

Imagine fazer um teste de DNA e descobrir que o sobrenome que você sempre usou na verdade não é seu? Foi isso que aconteceu com Julia Roberts há alguns anos.

A atriz descobriu que, na verdade, não tem os genes da família que usa em seu sobrenome. Tudo começou quando a famosa participou do programa Finding Your Roots (Encontrando suas Raízes), atração na qual Henry Louis Gates Jr pesquisa a árvore genealógica dos famosos.

Durante a pesquisa, eles descobriram que, na verdade, o tataravô de Julia, Willis Roberts, morreu mais de uma década antes de seu bisavô nascer. Isso porque sua tataravó, Rhoda Suttle Roberts, teve um caso com outro homem após a morte do marido em 1964.

No programa, Julia brincou: "Espera... mas eu não sou um Roberts?", declarou incrédula.