Neymar mostra cicatriz no joelho e relembra grave lesão: 'Guerreiro'

Neymar usou as suas redes sociais para relembrar a grave lesão que sofreu há um ano e fez questão de mostrar sua cicatriz no joelho

Nesta quinta-feira, 17, Neymarusou as suas redes sociais para relembrar uma grave lesão que sofreu há um ano, durante um jogo contra o Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na ocasião, o jogador sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, e tem ficado afastado dos campos desde então.

Em seu Instagram Stories, o atleta compartilhou uma foto do momento em que sofreu a lesão. "Um ano da pior lesão que tive", escreveu ele.

Em seguida, o craque fez questão de mostrar sua cicatriz no joelho. "Marcas de um guerreiro que nunca desiste do que quer".

Neymar está em fase final de reintegração aos treinos do Al-Hilal, time em que atua na Arábia Saudita. E talvez possa ser convocado para a Seleção Brasileira na última Data Fifa do ano, que ocorrerá entre os dias 14 e 19 de novembro.

Adaptação

Nesta quinta-feira, 17, Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar detalhes sobre a adaptação de sua filha, Mavie, à nova vida na Arábia Saudita. Após se mudar para morar com o namorado e pai da pequena, Neymar Jr, a influenciadora digital contou como a menina está lidando com a mudança significativa.

Nos Stories de seu perfil no Instagram, Biancardi abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores. Entre os questionamentos, ela recebeu dúvidas sobre a adaptação à nova vida no exterior. Bruna comentou que a família está se adaptando bem e revelou que começaram a se preparar para essa mudança durante uma viagem recente.

Bruna explicou que, como celebraram o primeiro aniversário da filha em um resort por lá, já começaram a preparar Mavie para a nova rotina. Apesar das mudanças, a influenciadora destacou que a bebê está se adaptando super bem ao novo ambiente: “Sim, no Red Sea começamos a acordar mais cedo e, agora, já nos acostumamos”, disse.

“Às vezes demoro para dormir à noite, mas a Mavie já está com um horário melhor e mais parecido com a rotina que ela fazia no Brasil”, disse Bruna, que também falou sobre a diferença climática e o calor extremo do país novo: “Agora, os dias estão menos quentes por aqui. Estamos amando sair um pouquinho no final da tarde e à noite”, contou.