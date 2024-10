Filho de Graciane Azevedo perdeu a mãe e o pai no mesmo dia: ‘Não sei se consigo’

Filho de Graciane Azevedo, ex-candidata a morena do Tchan, faz desabafo pesado após perder a mãe e o pai no mesmo dia

No último sábado, 19, Graciane Azevedo, que ficou conhecida por ter disputado a vaga de morena do Tchan ao lado de Scheila Carvalho e Viviane Araújo em 1997, faleceu aos 47 anos. Em suas redes sociais, seu filho, Manuel Azevedo, revelou que também perdeu o pai, o maestro Maurício Contrucci, no mesmo dia e desabafou sobre a dor que está sentindo.

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, Graciane sofreu um infarto após receber a notícia da morte do pai de seu filho, Maurício. Infelizmente, ela não resistiu e faleceu no mesmo dia. Em seu perfil no Instagram, Manuel abriu o coração e falou sobre a morte da mãe, que era o amor de sua vida, além de se referir ao pai como seu “velho”.

"Só tenho a te agradecer pela mãe perfeita que você foi pra mim, só nos sabemos a magnitude do nosso amor; obrigado por todos os ensinamentos que você me deu e pelo homem que você fez eu me tornar, só eu sei a dor que será não te ter mais e o quanto você vai fazer falta na minha vida, sei que você foi para um lugar melhor e sei que você vai cuidar de mim daí de cima", ele iniciou o desabafo.

"Realmente não sei se consigo viver sem você e o papai, mas pode ter certeza que eu vou ser sempre seu menino e ao mesmo tempo o homem que você ensinou tudo, saudades eternas de você meu amor; obrigado por tanto mãe", Manuel lamentou a perda dupla e desabafou em outra publicação: “É hoje, dia 19/10, que me despeço de dois dos meus maiores amores de toda a vida", iniciou.

Ainda sem chão e sem acreditar em tudo o que vivi nessa madrugada. O que eu sinto agora é uma sensação que não desejo nem pro meu pior inimigo. Parece que foi arrancado um pedaço de mim, um pedaço de quem eu sou parece que se foi”, o adolescente, que tem apenas 17 anos, mas já segue os passos do pai na música, desabafou em suas redes sociais.

“Obrigado a todas as mensagens carinhosas, agradeço por todas. Sei que nunca mais vou ser o mesmo Manuel, mas prometo a vocês tentar ensinar um pouco do amor que vocês me ensinaram para cada pessoa que passar na minha vida. Descanse em paz, meu velho, eu te amo muito”, Manuel se declarou para Maurício e voltou a falar sobre Graciane.

“E a você, mãe, não consigo nem escrever o que eu sinto nesse momento. Você era a mulher que dava sentido à minha vida. Você é a mulher que esteve do meu lado em todos os momentos da minha vida. Sempre esteve lá pra mim, independente do que tenha acontecido. Éramos só eu e você para tudo. Vou sentir saudade de cada momento nosso. Eu te amo, mamãe”, ele concluiu.

Morte de Graciane Azevedo:

Graciane Azevedo, competiu ao lado de Scheila Carvalho e Viviane Araújo, mas não venceu o concurso para integrar o grupo 'É O Tchan' no final dos anos 1990. Depois disso, tornou-se empresária e abriu uma escola de dança em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que já funciona há 25 anos. Em suas redes sociais, ela costumava compartilhar fotos ao lado do filho, Manuel Azevedo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciane Azevedo (@eugracianeazevedo)

No entanto, as publicações foram interrompidas com o anúncio da morte de Graciane em seu perfil: "Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou essa manhã e, infelizmente, não resistiu. Em breve, daremos mais informações sobre o sepultamento”, informaram e também mencionaram o futuro da escola de dança de Graciane.