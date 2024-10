Sthefany Brito encanta internautas ao exibir momento com o filho, Vicenzo

Nas redes sociais, Sthefany Brito deixou os seguidores encantados ao compartilhar registro fofo do filho caçula, Vicenzo; veja

Nesta segunda-feira, 21, Sthefany Brito movimentou as redes sociais ao compartilhar um momento encantador ao lado do filho caçula, Vicenzo, de 1 mês de vida. A atriz também é mãe de Enrico, de 3 anos, ambos frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, a artista surgiu com o bebê nos braços, se derretendo pelo pequeno. O herdeiro deixou a mamãe coruja ainda mais encantada ao fazer graça colocando a língua para fora no registro.

"Minha mãe está muito chata, gente", brincou ela enquanto enchia o caçula de carinho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Sthefany Brito celebra primeiro mês do filho com festa temática

Em suas redes sociais, Sthefany Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. No último domingo, 13, a atriz realizou uma festa temática para celebrar o primeiro mês de Vicenzo, fruto do seu casamento com Igor Raschkovsky, com quem ela também tem Antônio Enrico, de três anos.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou diversos registros da comemoração, que teve como tema o super-herói Homem Aranha. A decoração foi toda nas cores vermelha e azul, e os dois meninos ainda usaram roupas combinando com o tema.

"Comemoramos ontem um mês do nosso pituquinho! Um mês que Enrico oficialmente virou irmão mais velho e por isso todo mês ele é o responsável por escolher o super herói da festinha do irmão. E o primeiro, surpreendendo um total de 0 pessoas, foi… HOMEM ARANHA! E ele até deu uma passadinha aqui em casa e deu um treinamento intensivo para o seu fã n.1 Enrico. Mas já temos um aprendiz em treinamento também. Duvido você ver a última foto e não se derreter", escreveu a mamãe coruja na legenda.