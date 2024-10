Surfista italiana morre aos 36 anos após ataque de peixe-espada

A surfista italiana Giulia Manfrini foi atacada enquanto treinava nas Ilhas Mentawai. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

A surfista italiana Giulia Manfrini, de 36 anos, morreu nesta última sexta-feira, 18. A atleta, que também era influenciadora digital, foi atacada por um peixe-espada enquanto treinava nas Ilhas Mentawai, no Oceano Pacífico.

Ela foi socorrida por dois homens que estavam surfando perto dela, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo as autoridades locais, o ataque do peixe-espada foi na região torácica de Giulia. Com um ferimento profundo, a surfista perdeu muito sangue ainda na água.

Leonardo Fioravanti, um dos integrantes da elite do surfe mundial e compatriota de Manfrini, se pronunciou em sua conta no Instagram. "Giulia sempre foi muito gentil comigo. Meus pensamentos estão com a família", escreveu o italiano, colocando a sigla "RIP" (descanse em paz, em inglês) na imagem.

Leonardo Fioravanti lamenta morte de Giulia Manfrini - Foto: Reprodução/Instagram

Influencer brasileira morre de forma trágica em Paris

A influenciadora digital brasileira Fernanda Lind faleceu aos 31 anos de idade. Ela morreu na quarta-feira, 16, ao sofrer morte cerebral após ter sido atropelada enquanto praticava corrida em Paris, na França. A jovem era conhecida por divulgar o turismo na Paris em um perfil com quase 50 mil seguidores no Instagram. Ela dava dicas para fazer uma viagem com o melhor custo-benefício.

A morte dela foi anunciada por sua família em um post nos stories do Instagram. "Para todos os fãs do conteúdo da Fê e de tudo que ela produziu nesses últimos 4 anos, desde 19 de junho de 2020. Infelizmente, a Fê não se encontra mais entre nós. Ela infelizmente sofreu um acidente enquanto fazia uma das coisas que ela mais amava: corrida. Ela foi vítima de um atropelamento e infelizmente não resistiu. A Fê nos deixou hoje por volta das 14h", dizia o comunicado.

"Gostaria de agradecer a todos que curtiram e compartilharam o conteúdo dela. Vocês não fazem ideia do prazer que ela sentia fazendo isso. As postagens dela continuarão aqui, pois elas ainda podem ajudar muita gente. Tenho certeza de que ela ficaria muito contente. Muito obrigado", completaram. Em entrevista ao site G1, a irmã dela, Aline Lind, informou que a influencer atravessava a rua na faixa de pedestre quando foi atingida brutalmente por um carro. Saiba mais!