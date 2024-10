Técnico de futebol do PSG fala sobre a morte da filha de 9 anos: ‘Muito sortudo’

Em depoimento forte e comovente, o técnico de futebol Luis Enrique falou como vê a morte da filha de 9 anos, que partiu em 2019

O técnico de futebol do PSG, Luis Enrique, viralizou na internet nesta semana com o seu depoimento sobre a morte da filha, Xana, que faleceu aos 9 anos de idade. No vídeo, que faz parte da minissérie Você Não Tem a Mínima Ideia, da Espanha, ele refletiu sobre como vê o luto depois da tragédia com a menina.

“Posso me considerar sortudo ou infeliz. Considero-me sortudo. Muito sortudo. A minha filha Xana veio morar conosco durante nove anos maravilhosos. Temos mil lembranças dela, vídeos e coisas incríveis”, disse ele.

E completou: “A minha mãe não tinha fotos da Xana, até que um dia cheguei na casa dela e perguntei o porquê. A minha mãe disse que não podia e eu disse que tinha que ter, porque ela está viva. Pode não estar fisicamente, mas em espírito está. Todos os dias falamos dela e partilhamos bons momentos. Penso que a Xana ainda consegue nos ver”.

Xana faleceu em decorrência de um tumor maligno nos ossos. Ela lutou contra a doença por cinco meses, mas não resistiu e morreu.

Luto na dança

A morte precoce da bailarina Michaela DePrince, aos 29 anos, no dia 10 de setembro, abalou o mundo da dança. E a tristeza se intensificou quando, 24 horas após o falecimento da filha, no dia 11, a mãe dela, Elaine DePrince, também veio a falecer.

A informação foi confirmada pela porta-voz da família Jessica Volinski, em uma publicação no Facebook. "Os últimos dias foram ainda mais difíceis do que a maioria das pessoas imagina porque a família também estava lidando com a morte da mãe adotiva de Michaela, Elaine DePrince", disse ela.

Que explicou: "Sua mãe Elaine morreu durante um procedimento de rotina em preparação para uma cirurgia em 11 de setembro. Michaela morreu antes de Elaine e Elaine não sabia da morte de Michaela no momento do procedimento", prosseguiu.

Ainda segundo ela, as mortes não tiveram nenhuma relação. "Por mais inacreditável que pareça, as duas mortes não tiveram nenhuma relação. A única maneira de dar sentido ao absurdo é que Elaine, que já havia perdido três filhos há muitos anos, foi poupada pela graça de Deus da dor de vivenciar a perda de um quarto filho".

"O que a família está passando agora é realmente inimaginavelmente doloroso. Lamentar a morte de dois familiares em um período de 24 horas é trágico e devastador. Continuamos pedindo privacidade e agradecemos que você direcione qualquer pessoa que compartilhe informações incorretas e especulações para esta postagem", concluiu a mensagem publicada.