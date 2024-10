Isabella Santoni cancela peça de teatro por problema de saúde: 'Piorei'

A atriz Isabella Santoni usou as suas redes sociais para informar o cancelamento de peça de teatro devido a um problema de saúde

Em suas redes sociais, Isabella Santoni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dez milhões de seguidores. Porém, no último domingo, 20, a atriz usou a sua conta no Instagram para informar que seus fãs que ela não conseguiria fazer a peça de teatro O Cravo e a Rosa, em que ela interpreta Catarina.

Em seu Instagram Stories, a famosa contou que foi diagnosticada com Influenza A H1N1. "A gente precisou cancelar o espetáculo hoje porque ontem ao sair da peça fui direto para emergência, nem falei com o público porque estava me sentindo mal, piorei muito os sintomas. Fiz exame, estou com Influenza A H1N1. Por recomendação médica, por força maior, para não expor o público, elenco, equipe, os médicos recomendaram que eu não fosse fazer o espetáculo. A gente precisou cancelar", começou ela.

Em seguida, ela fez questão de tranquilizar os fãs. "Fiquem tranquilos porque semana que vem tem espetáculo, quem comprou para hoje vai ser realocado para semana que vem. Vão ter sessões extras, é o nosso último fim de semana, eu vou me cuidar para final de semana que vem a Catarina estar rugindo bem alto para vocês. A gente se vê em cena com segurança, espero que vocês entendam", finalizou.

A peça O Cravo e a Rosa fica em cartaz no PRIO, no Rio de Janeiro, até o dia 27 de outubro.

