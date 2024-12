Neymar Jr exibe foto do primeiro encontro das filhas, Mavie e Helena

Pai de três crianças, Neymar Jr exibe foto das filhas, Mavie e Helena, de mãos dadas durante o primeiro encontro delas. Veja a foto!

O jogador de futebol Neymar Jr viveu um momento especial nesta segunda-feira, 23, ao promover o primeiro encontro de suas filhas, Mavie, de 1 ano, e Helena, de 5 meses. Ele compartilhou uma foto das meninas de mãos dadas ao se conhecerem.

Vale lembrar que Mavie é fruto do namoro de Bruna Biancardi com Neymar. Enquanto isso, Helena nasceu do affair que ele viveu com a modelo Amanda Kimberlly e nasceu 9 meses após a chegada da irmã do meio.

Além das meninas, o atleta brasileiro também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do namoro com Carol Dantas.

Atualmente, Neymar namora com Bruna e os dois vivem na Arábia Saudita por causa do trabalho dele em um time internacional.

Neymar Jr mostra foto do primeiro encontro de Mavie e Helena - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar resgata foto de quando conheceu Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr dividiu com o público uma foto inédita do dia em que conheceu a namorada, Bruna Biancardi. Por meio de seus stories no Instagram, o atleta do Al-Hilal resgatou o clique especial registrado anos atrás e se declarou para a influenciadora digital.

Na imagem em questão, Bruna aparece em uma festa usando um óculos e fazendo pose para a câmera. "Dia em que conheci a mulher da minha vida", escreveu o atleta brasileiro na legenda.

Ainda na mesma publicação, Neymar Jr acrescentou uma foto atual de Bruna Biancardi, que o acompanhou em um evento de pôquer realizado em São Paulo no último fim de semana. Esbanjando beleza, a influenciadora repetiu a pose de anos atrás para o novo clique.

Bruna Biancardi repostou a declaração do companheiro em suas redes sociais e brincou com a situação: "O dia em que encontrei o trem desgovernado", se divertiu a famosa. Vale lembrar que o casal reside atualmente na Arábia Saudita com a filha, Mavie, de 1 ano, e desembarcou no Brasil nas últimas semanas para passarem as festas de fim ano ao lado da família. Confira o registro!

