Neymar resgata foto de quando conheceu Bruna Biancardi: 'Mulher da minha vida'

O jogador de futebol Neymar Jr se declarou para a namorada, Bruna Biancardi, ao relembrar o dia em que conheceu a influenciadora digital

O jogador de futebol Neymar Jr dividiu com o público uma foto inédita do dia em que conheceu a namorada, Bruna Biancardi. Por meio de seus stories no Instagram, o atleta do Al-Hilal resgatou o clique especial registrado anos atrás e se declarou para a influenciadora digital.

Na imagem em questão, Bruna aparece em uma festa usando um óculos e fazendo pose para a câmera. "Dia em que conheci a mulher da minha vida", escreveu o atleta brasileiro na legenda.

Ainda na mesma publicação, Neymar Jr acrescentou uma foto atual de Bruna Biancardi, que o acompanhou em um evento de pôquer realizado em São Paulo no último fim de semana. Esbanjando beleza, a influenciadora repetiu a pose de anos atrás para o novo clique.

Bruna Biancardi repostou a declaração do companheiro em suas redes sociais e brincou com a situação: "O dia em que encontrei o trem desgovernado", se divertiu a famosa. Vale lembrar que o casal reside atualmente na Arábia Saudita com a filha, Mavie, de 1 ano, e desembarcou no Brasil nas últimas semanas para passarem as festas de fim ano ao lado da família.

Neymar Jr se derrete ao falar sobre a filha, Mavie

No último sábado, 21, Neymar Jr marcou presença em um evento de pôquer, realizado em São Paulo, e contou detalhes de como tem sido a nova experiência da paternidade e a convivência com a herdeira de 1 ano de vida, fruto da atual relação com Bruna Biancardi.

Em entrevista ao humorista Fausto Carvalho, mais conhecido pelo personagem Jorginho, o jogador de futebol brasileiro destacou a alegria em poder acompanhar de perto o crescimento de Mavie e ainda aconselhou o colega a viver a mesma experiência em sua vida pessoal; confira detalhes!

