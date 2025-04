Hugo Calderano celebra vitória na Copa do Mundo: ‘Consolidei meu nome’

O atleta Hugo Calderano está radiante com sua vitória na Copa do Mundo de tênis de mesa. Veja o que ele disse

O atleta Hugo Calderano conquistou um título inédito para o Brasil neste domingo, 20. Ele se tronou o campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa. Ele venceu o líder Lin Shidong e se tornou o primeiro atleta fora da Ásia e da Europa a conseguir a vitória.

De acordo com o site Perfil Brasil, ele comemorou a vitória e falou sobre sua trajetória no campeonato. "É muito louco falar sobre isso. Antes do torneio começar, eu não poderia imaginar ser o campeão. Eu já estava muito feliz quando assegurei a medalha na semifinal, vencendo o número 3, depois do número 2, depois do número 1 na final… É uma coisa muito louca pra mim. Eu consolidei o meu nome na história do tênis de mesa mundial", afirmou ele.

E completou: "Principalmente, depois dos Jogos Olímpicos, é muito importante ganhar um título como esse. Eu sempre trabalhei duro e acreditei em mim… Se você falasse comigo há 1 mês, eu estaria muito mal… Também quero agradecer a todo mundo pelo apoio. Sempre vejo suas mensagens. Às vezes não tenho tempo para responder, mas sou muito grato!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Calderano (@hugocalderano)

Leia também: Técnico de Hugo Calderano fala sobre a preparação do atleta