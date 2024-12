Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie faz ensaio de Natal

A pequena Mavie, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, esbanja fofura ao posar para ensaio fotográfico de Natal. Veja as fotos!

A pequena Mavie, de 1 ano, filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, já está em clima de Natal. A menina fez um ensaio fotográfico em clima natalino na mansão da família e esbanjou fofura.

Nesta terça-feira, 24, Biancardi mostrou as fotos da filha. A menina apareceu com um look rosa com detalhes em vermelho e posou na frente da árvore de Natal de casa, que tem decoração em tons de rosa.

Nas imagens, a pequena surgiu com um sorrisão no rosto e esbanjou toda a sua alegria. “Maviezinha passando para desejar um Feliz Natal para todos vocês que nos acompanham por aqui”, afirmou a mãe coruja.

Neymar deve passar o Natal em sua mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com a família e os amigos. O atleta vive na Arábia Saudita com Mavie e Bruna, mas está no Brasil para curtir as festas de final de ano.

A brinquedoteca de Mavie

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, a pequena Mavie, de 1 ano, ganhou uma nova brinquedoteca na casa dos avós maternos. A mãe dela compartilhou um vídeo com detalhes do espaço, que foi feito especialmente para a neta.

O espaço foi decorado em tons claros e com várias atividades para Mavie, como uma área suspensa para brincadeiras, uma cozinha de brinquedo, uma piscina de bolinhas e até uma penteadeira.

Bruna ficou encantada ao conhecer o local. "A casa dos avós da Mavie merecia uma brinquedoteca, né? Eu e a Mavie estamos apaixonadas por este cantinho, que com certeza será palco de memórias inesquecíveis e momentos de muita alegria!", disse ela na legenda.

