Rebeca Andrade é primeira brasileira a ganhar 'Oscar do Esporte': 'Honrada'

A ginasta Rebeca Andrade conquistou o troféu na categoria 'Retorno do Ano' do Prêmio Laureus, que aconteceu em Madri, na Espanha

Rebeca Andrade conquistou mais um prêmio nesta segunda-feira, 21, durante a cerimônia do Prêmio Laureus, em Madri, na Espanha. A ginasta ganhou o troféu na categoria 'Retorno do Ano' e se tornou a primeira brasileira da história a vencer o 'Oscar do Esporte', que completa 25 edições.

Após três cirurgias no joelho e uma volta triunfal aos pódios nos Jogos Olímpicos de Paris, a atleta se emocionou ao receber a estatueta do pentacampeão mundial Cafu. "Eu me sinto muito feliz e honrada por receber meu primeiro Laureus. Estou orgulhosa, me sinto abençoada pela equipe que tenho e pela família que eu tenho. Eles acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava", afirmou ela.

"Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está aqui conosco essa noite, que foi uma peça importantíssimo para que o mundo me conhecesse não só como atleta, mas como pessoa também, que é a Aline (Wolff), minha psicóloga. Quero agradecer pelo trabalho, companheirismo, pelo cuidado durante meu período de lesões. Fico feliz de ser uma grande referência para as gerações que estão vindo e para pessoas em geral, de força, de mostrar que a gente pode alcançar os nossos objetivos, independentemente do lugar de onde a gente tenha vindo", completou a ginasta.

Rebeca Andrade entrega planos para o futuro após aposentadoria

Chega um momento na vida do atleta de alto rendimento que ele precisa se aposentar, o que pode ser uma decisão difícil depois de tantos anos trabalhando. Independentemente do que cada um sente, a aposentadoria no esporte é um tempo que chega e é preciso ter metas para o futuro. E a hora de parar costuma chegar cedo; dificilmente passa dos 40 anos. Em entrevista à Revista CARAS, Rebeca Andrade – a maior atleta olímpica da história do Brasil – mostra ser bastante pé no chão quanto a isso, e entrega planos para o futuro. "Não quero me limitar", diz. Confira a entrevista completa!

