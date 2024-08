Rebeca Andrade, Medina, Fadinha e Bruninho posam juntos para foto nas Olimpíadas

As meninas do vôlei, que disputaram a semifinal das Olimpíadas com os EUA, tiveram uma torcida de peso nas arquibancadas, como mostrou Medina

Gabriel Medina encantou a web, nesta quinta-feira (8), com um clique de peso, ao lado de outros atletas que também atuaram nas Olimpíadas de Paris.

O surfista, que levou o bronze olímpico, posou ao lado da medalhista de ouro na ginástica artística, Rebeca Andrade, de a 'fadinha' Rayssa Leal, que também conquistou o terceiro lugar, no skate feminino, e de Bruninho, capitão da seleção masculina de vôlei.

Na imagem publicada pelo atleta, ele e os colegas aparecem juntinhos nas arquibancadas, torcendo pelas meninas do vôlei, que disputaram a semifinal das Olimpíadas contra os Estados Unidos. Apesar da forte ação em campo e a torcida de peso, as atletas perderam de 2 sets X 3 para as rivais.

Nos comentários do post do surfista, torcedores brasileiros se derreteram pelo quarteto: "Só podia entrar na foto quem são os melhores do mundo, né? Entendi! Tá doido, que foto!!! Sou fã de todos", comentou o cantor Thiaguinho. "O wi-fi nem carregou aqui de tão pesada que é essa foto! Vocês são o orgulho do nosso país", elogiou um internauta. "A tropa de elite olímpica que só o Brasil poderia ter", brincou o outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Medina desembarcou em Paris, na última terça-feira (7), já que as baterias de surfe foram realizadas na Polinásia Francesa, em Teahupo'o, Taiti. Junto de outros atletas, como é o caso de Rayssa, Rebeca e Bruno, o surfista tem aproveitado para apoiar a delegação brasileira.

Interesse por esportes no Brasil aumenta após performance de atleta

Rebeca Andrade causou uma verdadeira explosão no cenário da ginástica brasileira depois da performance nas Olimpíadas, sendo que em uma das ocasiões desbancou a "melhor do mundo", Simone Biles.

Em entrevista recente a CBN Rio, o coordenador do Instituto Hypólito, Edson Hypólito, contou que houve o aumento de crianças interessadas em treinar ginástica por lá, com mais de 2 mil famílias procurando por vagas.