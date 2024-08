Saiba como Rebeca Andrade 'bombou' cenário da ginástica no Brasil

A medalhista Rebeca Andrade aumentou o interesse de crianças pela ginástica e gerou fila de espera no Instituto Hypólito, a base brasileira do esporte

Rebeca Andrade é um verdadeiro fenômeno brasileiro. Aos 25 anos, a ginasta é a maior medalhista da história do país e reviveu o interesse dos jovens pela ginástica. Nos últimos meses, a base do esporte, o Instituto Hypólito bombou em inscrições no projeto de apoio a jovens talentos e tem trabalhado, à procura de investimentos, para dar assistência a possíveis estrelas da ginástica.

"Hoje, temos 200 crianças, uma fila de espera que ficou travada no ano passado de 500 crianças. Mas, nos últimos quatro meses, foram 2 mil pessoas procurando uma vaga e, para ter vaga, precisamos de mais investimento, de empresários e grandes empresas", pontuou o coordenador do projeto, Edson Hypólito, em entrevista a CBN Rio.

Edson é irmão dos ex-atletas Daniele e Diogo Hypólito, que já fizeram história na ginástica brasileira. A base da ginástica no Brasil foi criada como uma tentativa de reviver a paixão dos brasileiros pelos ícones esportivos: "Diego, Danielle, Daiane dos Santos e, agora, Rebeca são um grande diferencial. É igual na época do Ayrton Senna. Estamos resgatando esse sentimento do brasileiros de torcer pelos atletas", ainda opinou o idealizador do Instituto Hypólito.

Nas Olimpíadas de Paris, o Brasil surpreendeu. Só no time feminino foram quatro medalhas: o bronze na fazer geral por equipes, ato histórico no país, duas medalhas de prata na artística geral e no salto, para Rebeca Andrade, e uma medalha de ouro conquistada pela ginasta no solo individual.

Rebeca Andrade fala sobre aproximação da campeã mundial Simone Biles

Recentemente, em conversa com a impresa, Rebeca Andrade falou sobre a aproximação com a atual campeã mundial, Simone Biles. A ginasta norte-americana chegou a reverenciar a brasileria, quando ela subiu ao lugar mais alto do pódio e elogiar a performance dela.

Em conversa com a imprensa, Rebeca retribuiu o carinho da colega do esporte e listou lugares em que levaria Biles para passear no Brasil:

"O Brasil tem muitos cantinhos especiais. (...) São Paulo tem muitos restaurantes, não é? Acho que não tem tantos pontos turísticos, mas os restaurantes são maravilhosos e eu sou taurina! Se eu pudesse, eu ficaria um pouco em cada lugar [do Brasil] para levar ela".