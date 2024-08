Brasileiros culpam falta de ondas por derrota de Medina: 'Injusto'

Com poucas ondas no mar do Taiti, Gabriel Medina perdeu para o australiano Jack Robinson, mas segue na disputa pela medalha de bronze

Elegido com um dos possíveis nomes a trazer medalha de ouro para o Brasil, Gabriel Medinafoi derrotado na semifinal do surfe masculino, das Olimpíadas de Paris, nesta segunda-feira (5). O atleta disputou com o australiano Jack Robinson, que levou a melhor, mas ainda terá chances de ganhar a medalha de bronze na competição que acontece em Teahupo'o, no Taiti.

Revoltados com a derrota do brasileiro, alguns torcedores do rapaz apontaram que o mar não estava em condições adequadas para a competição, já que não havia ondas boas para que os surfistas pudessem exibir as habilidades. Diferente de Medina, Jack conseguiu um tudo e ganhou com nota 12.33, contra 6.33 do colega de esporte.

"Qual é o sentido do Medina perder sendo que a culpa não é dele? Não tem onda... Que contas são essas se ele não controla o mar, bando de vagab*ndos!", revoltou-se uma usuária do X. "Era para o Medina ser OURO! Que ódio desse mar", escreveu a outra.

"Que m*rda de esporte é esse em que o cara é eliminado por simplesmente não ter o que fazer, já que depende ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE do mar para poder performar e o mar não tinha ONDA", opinou um fã do surfista. Vale lembrar que as decisivas de Teahupo'o foram adiadas mais de uma vez em decorrência da calmaria dos mares do Taiti.

Que MERDA de esporte é esse que o cara é eliminado por simplesmente não ter o que fazer já que depende ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE do MAR pra poder performar e o mar simplesmente não tem onda



Vai se fuder quem liberou pra ter essa prova, que frustrante essa eliminação do Medina pic.twitter.com/D4Xi0BzXLT — Brooklyn Guy (@BrooklynGuy2021) August 5, 2024

Gabriel Medina dá revanche a surfista japonês

Nas oitavas de final de Paris, Medina competiu com Kanoa Igarashi, com quem tem uma rivalidade desde os Jogos de Tóquio. As manobras de Medina foram históricas na competição, que teve nota 9.90 e somatória 17.5, enquanto o rival foi avaliado somente com 6.44.

Em Tóquio, depois de ganhar de Medina e ter a vitória contestada por ele, já que o brasileiro apontou à comissão técnica que tinha manobras melhores, Igarashi debochou do atleta nas redes: "Chora, chora, que eu estou feliz. Blá-blá-blá", escreveu o atleta japonês na ocasião, usando do português para alfinetar Medina ainda mais.