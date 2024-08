Gabriel Medina recria foto icônica das Olímpiadas em frente do Louvre

'Merece um quadro', escreveram os fãs de Gabriel Medina; O surfista brasileiro conquistou medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024

Depois de conquistar a medalha de bronze em Paris, Gabriel Medina está curtindo a cidade e aproveitou o tempo livre para visitar alguns pontos turísticos.Nesta quarta-feira, 07, o atleta compartilhou em suas redes sociais um clique recriando sua foto "voando" icônica das Olímpiadas.

Em frente ao Museu do Louvre, o surfista fez a mesma pose do clique icônico com o dedo apontado para cima e afirmou na legenda do post: "Disseram: pendure no Museu do Louvre". O carrossel de fotos inclui um print de um comentário da World Surf League (WSL) onde pediam para a foto ir para o museu.

Já na seção de comentários, seus fãs enalteceram o clique: "A foto que ficou pra história, merece um quadro mesmo", disse uma, "Namoral, isso sim vale mais que ouro", brincou outro, "Pode emoldurar...", escreveu ainda um terceiro, “Mais bonitin que a Monalisa!”, comparou outro fã.

O surfista embarcou para Paris ao lado de Pedro Scooby na terça-feira, 06. Os dois estavam em Teahupo´o, no Taiti, aonde aconteceram as baterias de surf. O atleta deve participar do encerramento das Olimpíadas que acontece na capital francesa no dia 11 de agosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Medalha de bronze

O surfista Gabriel Medina conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta segunda-feira, 5. Depois de ser prejudicado pelo mar na semifinal, ele conseguiu boas notas nas ondas seguintes e conseguiu seu lugar no pódio.

Nesta segunda-feira, o mar estava calmo no local de competições do surfe nos Jogos Olimpícos. Com isso, Medina não conseguiu um bom desempenho nas ondas e suas notas não foram suficientes para disputar as medalhas de ouro ou prata.

Na segunda fase, ele disputou a medalha de bronze e o mar já estava mais agitado. Então, Medina mostrou o seu talento e subiu a sua nota rapidamente durante a bateria. Inclusive, ele venceu e conquistou a medalha de bronze.

Muitos internautas acharam injusto Medina não ter ido disputar a final porque o mar não colaborou. O mar de Teahupo’o estava calmo e o brasileiro só conseguiu surfar uma onda. O atleta estava disputando uma vaga nas finais, mas os longos minutos sem ondas impediram uma boa nota, deixando o brasileiro de fora da disputa pela medalha de ouro.