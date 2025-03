Neymar lamenta afastamento da Seleção Brasileira: 'Faz parte'

Após ser cortado da Seleção Brasileiro devido à uma lesão, Neymar Jr. se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais e lamentou a situação

Em suas redes sociais, Neymarsempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 229 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 14, o técnico Dorival Jr afirmou que o jogador não defenderá a Seleção Brasileira nos jogos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, devido à uma lesão.

O craque lamentou a situação e afirmou que queria muito voltar a usar a amarelinha, mas o momento precisou ser adiado.

"Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada desse mundo no momento. Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão", disse ele, que também agradeceu pelas mensagens que recebeu. "Valeu aos que mandaram mensagens de apoio. Faz parte do processo", afirmou.

Polêmica

O jogador de futebol Neymar Jr foi envolvido em mais uma polêmica de rumores de traição. Depois de pedir perdão para Bruna Biancardi por tê-la traído durante a gestação da primeira filha juntos, ele voltou a ser acusado de pular a cerca durante a segunda gravidez da influencer. De acordo com o colunista Leo Dias, a modelo Any Awuada afirmou que ficou com o jogador durante a festa que aconteceu em uma chácara no interior de São Paulo no início da semana.

Durante o programa Fofocalizando, do SBT, Leo Dias conversou ao vivo com Any. Ao questioná-la se ela foi para a cama com Neymar Jr, ela confirmou: “Sim”. Então, ao perguntar se ela foi a única pessoa a ir para o quarto com o atleta, ela disse que não: “Tinha mais alguém”.

A modelo disse que recebeu R$ 20 mil para ir até a festa e que não sabia quem estaria lá. Ela foi junto com outras mulheres contratadas e disse que está recebendo ataques nas redes sociais por ter ido ao local. " Queria deixar claro que antes da gente ir, não sabíamos de quem se tratava . Partimos de um ponto em São Paulo e pegaram os celulares de todo mundo. Eu até fiquei um pouco irritada com isso porque tenho filha e tudo mais. Do ponto da Vila Olímpia até chegar no local, foram umas 3 horas e meia, uma chácara bem longe de tudo. Quando chegamos lá, vimos do que se tratava. Todo mundo estava jogando poker, tinha uns 11 caras. O único que eu conhecia era o Neymar. Tinha por volta de umas 20 garotas, não sei exatamente. Todo mundo bebendo e tudo mais. Só de manhã, quando estava na hora de ir embora, eles foram dar o celular, bem depois", disse ela.

