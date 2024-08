Jogador Izquierdo apresenta quadro neurológico crítico, diz boletim

O jogador uruguaio Juan Izquierdo, que sofreu um mal súbito durante partida contra o São Paulo, segue internado em hospital

O jogador de futebol Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional Uruguai (URU), teve seu quadro de saúde atualizado pelo Hospital Albert Einstein. O atleta, de 27 anos, está internado desde a última quinta-feira, 22, quando sofreu um mal súbito durante a partida contra o São Paulo.

De acordo com o boletim médico emitido na segunda-feira, 26, o jogador uruguaio apresenta um quadro neurológico crítico. "O paciente Juan Manuel Izquierdo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva, desde o último dia 22 de agosto de 2024, às 20h55, dependente de ventilação mecânica, com quadro neurológico crítico", informou a unidade de saúde.

No dia em que Izquierdo passou mal, uma ambulância o atendeu rapidamente. O atleta teve uma arritmia, seguida de uma parada cardíaca, precisando de manobras de ressuscitação e uso de desfibrilador.

Os pais de Juan, Nelson e Sandra, desembarcaram em São Paulo na sexta-feira, 23, para acompanhá-lo de perto. Selena, esposa do jogador de futebol, viajou no dia seguinte. Os dois têm dois filhos, incluindo um bebê recém-nascido.

Nos últimos dias, a companheira do atleta compartilhou uma mensagem nas redes sociais pedindo orações. "Olá, sou Selena, a mulher de Juanma. Por favor, rezem por ele, orem, mandem força e boa energia. Juan precisa de nós. Sei que ele é muito querido e todos estamos desejando que passe desse momento. Em casa, sua filha de dois anos e seu filho de 8 dias os esperam. Ele tem muito para viver. Por favor, rezem por ele", escreveu ela.

Quem é Juan Izquierdo?

Juan Manuel Izquierdo tem 27 anos e nasceu em Montevideo, capital do Uruguai. Sua carreira começou no time uruguaio do Cerro. Depois, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México.

Na volta ao país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Liverpool e voltou ao Nacional em 2024. Com informações do portal g1.