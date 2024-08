A esposa do jogador Juan Manuel Izquierdo, que passou mal durante a partida contra o São Paulo, compartilhou uma mensagem nas redes sociais dele

A esposa do jogador Juan Manuel Izquierdo, do Nacional do Uruguai, que passou mal repentinamente durante a partida contra o São Paulo na última quinta-feira (22), compartilhou uma mensagem nas redes sociais do marido neste sábado, 24. No texto, ela pediu orações ao companheiro.

“Olá, sou Selena, a mulher de Juanma. Por favor, rezem por ele, orem, mandem força e boa energia. Juamna precisa de nós. Sei que ele é muito querido e todos estamos desejando que passe desse momento. Em casa, sua filha de dois anos e seu filho de 8 dias os esperam. Ele tem muito para viver. Por favor, rezem por ele”, escreveu a esposa de Juan.

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

Para quem não acompanhou o momento, Juan Izquierdo estava em campo quando, de repente, caiu no chão respirando com dificuldade. Imediatamente, colegas de equipe e jogadores do time adversário se chamaram ajuda para socorrê-lo. Em seguida, o atleta foi retirado do campo.

Ele foi levado para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde está internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva. O boletim médico divulgado pelo clube uruguaio nas redes sociais neste sábado, 24, revelou que o atleta sofreu uma parada cardíaca ao chegar no local.

"O hospital iniciou imediatamente as manobras de reanimação cardiopulmonar, incluindo o procedimento de desfibrilhação, tendo o paciente recuperado a circulação espontânea", informa o comunicado.

Juan tem 27 anos e nasceu em Montevideo, capital do Uruguai. Sua carreira começou no time uruguaio do Cerro. Depois, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México. Na volta ao país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Liverpool e voltou ao Nacional em 2024. Com informações do portal g1.

Veja o boletim médico divulgado: